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Se dispara el consumo en el exterior: 4 de cada 10 argentinos ya compran afuera del país

Las compras internacionales se incrementaron más de 14% respecto de 2025. Indumentaria es la categoría más demanda

7 de abril 2026 · 18:25hs
El 57% de las compras en el exterior son de indumentaria.

El 57% de las compras en el exterior son de indumentaria.

Avanza el consumo en el exterior. En los últimos 12 meses las compras internacionales se incrementaron más de 14% respecto de 2025. De esta forma, 4 de cada 10 argentinos realizan compras afuera del país, según un relevamiento realizado por Kantar Argentina.

El estudio indicó que la opción de plataformas de compra online con envío internacional creció 10 puntos porcentuales en el último año, y alcanza al 23% de los argentinos que ya realizaron alguna compra por este medio.

“Los argentinos compran en el exterior porque encuentran variedad, originalidad, novedad y precios convenientes”, puntualizaron desde Kantar.

Con referencia a las categorías de productos que se adquieren, se detectó que principalmente se compra indumentaria (57%), seguida por cosmética (34%), calzado (30%) y tecnología (28%).

La industria textil local es uno de los sectores con mayor impacto frente a la apertura importadora que estableció el gobierno de Javier Milei. Durante enero, el índice de producción industrial textil a nivel nacional registró una contracción interanual de 23,9%, el nivel más bajo de toda la serie que inicia en 2016. A eso se le suma el uso de una capacidad instalada que también se encuentra en su mínimo histórico y una destrucción de puestos de trabajo que ya supera los 20.000 desde fines de 2023.

Cosmética fue la categoría que más creció en el último año (24% en 2025 vs 34% en 2026). La mayoría de los encuestados (83%) manifiestan que su experiencia de compra es muy buena o excelente. Al consultarles si volverán a comprar, el 87% responde afirmativamente.

Opciones para el consumidor

En el mismo estudio, Kantar también sondeó la opinión de los consumidores sobre los productos disponibles a nivel local, en 15 categorías diferentes de consumo masivo. En promedio, solo 44% de los encuestados manifestó estar satisfechos con los productos que se ofrecen a nivel local, y apenas el 37% encuentra con frecuencia novedades o innovaciones. A partir de estos resultados, se infiere que las propuestas locales tienen mucho espacio para innovar, frente a un consumidor que tiene acceso a muchas más opciones y variedad a partir de las compras internacionales.

“Las marcas están transitando un momento en el que la innovación aparece, más que nunca, como una palanca clave para crecer, para atraer nuevos compradores y mantener la relevancia en un contexto donde el consumidor comienza a acceder a una vidriera mucho más amplia de opciones a través de las plataformas de compras internacionales”, resaltó Julieta Dejean, Head of Commerce, CX, Innovation de Kantar Argentina.

“Innovar no es fácil, la propuesta debe ser realmente diferente, significativa, relevante para el consumidor, de modo que entre varias alternativas decida elegir esa marca y no otra. Si bien esto siempre ha sido así, el acceso a productos importados y compras internacionales online eleva la vara para las marcas que compiten por la preferencia del consumidor”, subrayo la referente de una de las empresas líder en análisis y datos de marketing.

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