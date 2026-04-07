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La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

El Conicet continuará en caída libre presupuestaria durante 2026. Con el crédito vigente y la inflación proyectada, el organismo perderá un 18,2% real adicional este año

7 de abril 2026 · 18:26hs
Menos inversión. La masa salarial en el sector de ciencia y tecnología cayó un 7

Menos inversión. La masa salarial en el sector de ciencia y tecnología cayó un 7,3% en el acumulado al tercer mes del año.

En el cierre del primer trimestre de 2026, la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional acumuló una caída real del 50,8% desde 2023 y se proyecta en torno al 0,140% del PBI para el año en curso, lo que representa un nuevo mínimo absoluto en la serie histórica iniciada en 1972. Así lo reveló el último análisis presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado por el Grupo EPC que forma parte del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti).

De este modo, el financiamiento en el área continúa alejándose de la pauta fijada por la suspendida ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología.

El informe del Grupo EPC-CIICTI señala que en 2024 la inversión en CyT representó apenas algo más de la mitad de lo indicado por la ley y que, para 2026, la brecha se profundizó: el presupuesto ejecutado se encontró apenas por encima del 25% de lo que la norma establecía como piso mínimo, configurando una pauta de regresividad sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina.

La situación en el Conicet

A su vez, el Conicet continuará en caída libre presupuestaria durante 2026, advierte el informe. Con el crédito vigente y la inflación proyectada, el organismo perderá un 18,2% real adicional este año, tras caídas del 17,7% en 2024 y del 14,2% en 2025. En total, su presupuesto acumulará un retroceso del 42,2% en tres años.

Otro de los casos más críticos relevados por el informe fue el de la Conae, organismo clave en el desarrollo del Plan Espacial Nacional y con rol protagónico en la misión Atenea-Artemis de la Nasa. Para 2026, el crédito asignado supone una reducción adicional del 53,7%, totalizando una caída del 60,6% en tres años en términos reales.

Además, el informe detalla que el 64,6% de la FCyT ejecutada a marzo son sueldos. La masa salarial cayó un 7,3% en el acumulado al tercer mes del año. Las becas y servicios no personales subieron un 7,5%. La inversión real en bienes de uso (+27,4%) y de consumo (+90,4%) se incrementan respecto de 2025, aunque culminaron 2025 con fuertes retrocesos desde 2023 (-61,5% y -39,6%, respectivamente) y se espera retomen las bajas en lo que sigue.

Los salarios

También se advierte que a marzo de 2026 continuó el proceso de deterioro del poder adquisitivo de los sueldos del sector. Los salarios CyT siguen perdiendo terreno contra la creciente inflación: -39,5% investigadores y personal de apoyo y Becas del Conicet; -33,2% en universidades nacionales y -31,0% empleo público, desde noviembre de 2023.

Por otra parte, la ejecución por provincia cae de manera asimétrica. Las provincias más afectadas son Neuquén (-63,0%), La Rioja (-57,7%) y Santa Cruz (-55,3%), con caídas muy superiores al promedio vs. el acumulado a 2023. CABA recibe una inversión per cápita 25 veces superior a la de Santiago del Estero. Santa Fe perdió un 38%, unas décimas más del promedio que marcó un ajuste del 37,8%.

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