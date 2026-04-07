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Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

La actividad se desarrollará este sábado y se enmarca en el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La entrada es gratuita y no se necesita inscripción previa

7 de abril 2026 · 16:46hs
El cementerio El Salvador abre sus puertas este sábado con un nuevo recorrido guiado.

El cementerio El Salvador abre sus puertas este sábado con un nuevo recorrido guiado.

La Municipalidad de Rosario invita a participar de una nueva visita guiada al cementerio El Salvador. Será este sábado 11 de abril a partir de las 10, en Ovidio Lagos 1840. El recorrido se dará en el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La visita es gratuita, sin inscripción previa. Se suspende por lluvia.

En la ocasión serán visitadas las sepulturas de grandes autores de la poesía y la narrativa local, como Juan Álvarez y Emilio Ortiz Groñet, quienes, a través de sus obras, retrataron el pasado de la ciudad desde una mirada propia, comprometida y cargada de memoria.

También se recorrerán los lugares de descanso final y se relatarán historias de aquellos que, si bien no se dedicaban a la escritura, dejaron su huella en diversos escritos, como las cartas de Lisandro de la Torre y Elvira Aldao, la obra literaria del arquitecto Ángel Guido, o –más alejado en el tiempo– los versos del capitán Nicolorich, héroe de la Guerra del Paraguay; para finalmente acercarnos a la voz poética de autoras como Irma Peyrano y Emilia Bertolé.

Cabe destacar que el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril, fecha fijada por la Unesco en 1995 coincidiendo con la muerte de tres grandes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

>>Leer más: Los mausoleos de El Salvador, el único cementerio monumental de Rosario

Sobre El Salvador

El cementerio El Salvador está inspirado en los cementerios monumentales del siglo XIX y como tal, alberga entre sus calles esculturas, plazas de mármol y construcciones de hierro muy características de la época. Podrán recorrer allí piezas de arte, así como también recorrer las tumbas de personajes ilustres de Rosario.

El cementerio es un patrimonio histórico, artístico y cultural, que convoca una vez más al público a adentrarse en vivencias pasadas que siguen vivas a través de los relatos y de los objetos y construcciones tangibles. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar, al tiempo que realzar la historia y cultura local, manteniendo la esencia de Rosario.

Además de un museo al aire libre, el cementerio El Salvador es, con sus 5 hectáreas de extensión, un espejo de Rosario en sus diferentes épocas, que guarda en su arquitectura huellas del pasado y del presente de la ciudad.

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