La Capital | La Ciudad | inmobiliario

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Mario Ceballos afrontará un juicio disciplinario en el Colegio de Corredores por su presunto vínculo con la firma Lux Negocios Inmobiliarios, apuntada por maniobras fraudulentas. Una estafa a inversores de más de medio millón de dólares.

7 de abril 2026 · 16:36hs
El corredor inmobiliario Mario Ceballos será juzgado este miércoles en la sede de Cocir

El corredor inmobiliario Mario Ceballos será juzgado este miércoles en la sede de Cocir

Un corredor inmobiliario vinculado al broker inmobiliario detenido por estafas será juzgado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir). A Mario Ceballos, el profesional matriculado, se lo acusa de integrar una sociedad comercial que habría cometido ilícitos económicos y que estaba encabezada por Andrés Lux.

El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional de Cocir juzgará este miércoles a las 15 en la sede del colegio, Balcarce 1765, a Mario Ceballos. Al profesional se le imputa haber infringido tanto la ley provincial 13.154, que regula el corretaje inmobiliario, como así también el estatuto de Cocir.

Ceballos, que porta la matrícula 782, es acusado de estar relacionado a ilícitos en el marco de la causa que tiene como acusado e investigado al empresario Andrés Lux, que en diciembre de 2024 fue detenido por múltiples estafas, pero tras pagar una fianza de 100 mil dólares espera el juicio en prisión domiciliaria.

Según confiaron fuentes de la investigación interna de Cocir, Ceballos “pertenecía una sociedad comercial al momento de ocurrir los supuestos ilícitos”, hasta el momento suman al menos 11 denuncias, con pérdidas para los inversores de más de 500 mil dólares. Es que Lux, a través de Lux Negocios Inmobiliarios, atraía inversores de su entorno con el supuesto negocio de ingresar a fondos comunes que armaba para comprar viviendas para reciclar, que luego vendía a buen precio, generando así un fuerte retorno. En 2023 dejó de pagar ese retorno y tampoco pudo devolver el dinero. En ese entramado, ingresa Ceballos y mañana se van a conocer cuáles eran sus prácticas.

¿Por qué Cocir no juzga a Lux? A pesar de presentarse como agente inmobiliario, Lux no estaba matriculado en el Colegio de Corredores de Rosario y la entidad “sólo tiene potestad de juzgar a matriculados.

El juicio de Cocir comenzó en 2024 a la par de las actuaciones de la justicia ordinaria. El proceso incluyó pruebas, testigos y pericias antes de la audiencia pública de este miércoles. En caso de ser encontrado culpable, Ceballos podría ser sancionado con amonestaciones, suspensión de la matrícula y hasta la máxima penalidad que es la pérdida de la matrícula.

El caso del broker Andrés Lux

Andrés Lux está al frente de Lux Negocios Inmobiliarios desde hace al menos 14 años y defaulteó a fin de 2023, dejando un tendal de afectados, entre familiares, amigos y padres de los compañeros de escuela de sus hijos en el Colegio Inglés. Lux atraía inversores de su entorno con el supuesto negocio de ingresar a fondos comunes que armaba para comprar viviendas para reciclar, que luego vendía a buen precio, generando así un fuerte retorno.

Las tasas de interés que prometía eran muy superiores a la media de un negocio financiero y mucho mayor que a la renta de un negocio de compra-venta de inmuebles. La estrategia funcionó un tiempo hasta que dejó de abonar los intereses y tampoco devolvió los fondos depositados.

La evidencia reunida por la fiscal María Teresa Granato se refiere a un plan fraudulento para generar inversiones por cientos de miles de dólares por parte de las presuntas víctimas.

La investigación de la Fiscalía Regional de Rosario sobre negocios inmobiliarios fraudulentos comenzó con una denuncia realizada en noviembre de 2023. Sin embargo, el expediente incluye antecedentes que se remontan hasta 2016.

Noticias relacionadas
El cementerio El Salvador abre sus puertas este sábado con un nuevo recorrido guiado.

Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

El árbol se quebró desde la base y cayó repentinamente sobre un auto.

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

escuela de oficios de la unr: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitacion laboral

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Lo último

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

Estudiantes de Río Cuarto no pega una: eliminado de la Copa Argentina

La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

La inversión en ciencia y tecnología perforará su mínimo histórico: 0,140% del PBI en 2026

Se dispara el consumo en el exterior: 4 de cada 10 argentinos ya compran afuera del país

Se dispara el consumo en el exterior: 4 de cada 10 argentinos ya compran afuera del país

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Mario Ceballos afrontará un juicio disciplinario en el Colegio de Corredores por su presunto vínculo con la firma Lux Negocios Inmobiliarios, apuntada por maniobras fraudulentas. Una estafa a inversores de más de medio millón de dólares.

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador
Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Un diputado rosarino fue al Congreso con una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino fue al Congreso con una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos
Politica

Caja de Jubilaciones: la Nación y Santa Fe firmaron el acuerdo por 120.000 millones de pesos

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

El otro punto del acuerdo con la Nación, que no es plata pero promete disputa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Hallaron muerto a un joven en Funes que estaba desaparecido desde el viernes

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newells en el frente de ataque

Libertadores: Independiente del Valle llega con una duda entre dos ex-Newell's en el frente de ataque

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Ovación
La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

La reserva de Central nunca se resignó y en el final logró una gran victoria frente a Godoy Cruz

Tenis: Venado Tuerto espera a los más chicos para una experiencia inolvidable en el Nacional Sub 10

Tenis: Venado Tuerto espera a los más chicos para una experiencia inolvidable en el Nacional Sub 10

El hijo y sucesor del fundador del taekwondo visitará Rosario entre el 17 y 18 de abril

El hijo y sucesor del fundador del taekwondo visitará Rosario entre el 17 y 18 de abril

Policiales
Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

La Ciudad
Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas
La Ciudad

Transporte en crisis: recortan frecuencias entre Rosario y el interior santafesino por la suba de las naftas

Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional

Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional

Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

Una visita guiada por el cementerio El Salvador para conocer a los escritores locales

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II
Información General

Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Por Matías Petisce
La Ciudad

Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La ciudad

Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
La Ciudad

Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newells: Este triunfo fue un alivio al corazón

Por Hernán Cabrera
Ovación

Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's: "Este triunfo fue un alivio al corazón"

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
Economía

Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
La Ciudad

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Política

Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Ovación

Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Policiales

Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
Economía

Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad

La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
LA CIUDAD

Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones

Trump sobre Irán: El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana
El Mundo

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
La Región

Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras
Economía

La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras