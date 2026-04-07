Juzgan en Rosario a un corredor inmobiliario vinculado a un broker estafador

Mario Ceballos afrontará un juicio disciplinario en el Colegio de Corredores por su presunto vínculo con la firma Lux Negocios Inmobiliarios, apuntada por maniobras fraudulentas. Una estafa a inversores de más de medio millón de dólares.

Un corredor inmobiliario vinculado al broker inmobiliario detenido por estafas será juzgado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir). A Mario Ceballos , el profesional matriculado, se lo acusa de integrar una sociedad comercial que habría cometido ilícitos económicos y que estaba encabezada por Andrés Lux .

El Tribunal de Ética y Disciplina Profesional de Cocir juzgará este miércoles a las 15 en la sede del colegio, Balcarce 1765, a Mario Ceballos . Al profesional se le imputa haber infringido tanto la ley provincial 13.154, que regula el corretaje inmobiliario, como así también el estatuto de Cocir.

Ceballos, que porta la matrícula 782, es acusado de estar relacionado a ilícitos en el marco de la causa que tiene como acusado e investigado al empresario Andrés Lux, que en diciembre de 2024 fue detenido por múltiples estafas, pero tras pagar una fianza de 100 mil dólares espera el juicio en prisión domiciliaria.

Según confiaron fuentes de la investigación interna de Cocir, Ceballos “pertenecía una sociedad comercial al momento de ocurrir los supuestos ilícitos”, hasta el momento suman al menos 11 denuncias, con pérdidas para los inversores de más de 500 mil dólares. Es que Lux, a través de Lux Negocios Inmobiliarios , atraía inversores de su entorno con el supuesto negocio de ingresar a fondos comunes que armaba para comprar viviendas para reciclar, que luego vendía a buen precio, generando así un fuerte retorno. En 2023 dejó de pagar ese retorno y tampoco pudo devolver el dinero. En ese entramado, ingresa Ceballos y mañana se van a conocer cuáles eran sus prácticas.

¿Por qué Cocir no juzga a Lux? A pesar de presentarse como agente inmobiliario, Lux no estaba matriculado en el Colegio de Corredores de Rosario y la entidad “sólo tiene potestad de juzgar a matriculados.

El juicio de Cocir comenzó en 2024 a la par de las actuaciones de la justicia ordinaria. El proceso incluyó pruebas, testigos y pericias antes de la audiencia pública de este miércoles. En caso de ser encontrado culpable, Ceballos podría ser sancionado con amonestaciones, suspensión de la matrícula y hasta la máxima penalidad que es la pérdida de la matrícula.

El caso del broker Andrés Lux

Andrés Lux está al frente de Lux Negocios Inmobiliarios desde hace al menos 14 años y defaulteó a fin de 2023, dejando un tendal de afectados, entre familiares, amigos y padres de los compañeros de escuela de sus hijos en el Colegio Inglés. Lux atraía inversores de su entorno con el supuesto negocio de ingresar a fondos comunes que armaba para comprar viviendas para reciclar, que luego vendía a buen precio, generando así un fuerte retorno.

Las tasas de interés que prometía eran muy superiores a la media de un negocio financiero y mucho mayor que a la renta de un negocio de compra-venta de inmuebles. La estrategia funcionó un tiempo hasta que dejó de abonar los intereses y tampoco devolvió los fondos depositados.

La evidencia reunida por la fiscal María Teresa Granato se refiere a un plan fraudulento para generar inversiones por cientos de miles de dólares por parte de las presuntas víctimas.

La investigación de la Fiscalía Regional de Rosario sobre negocios inmobiliarios fraudulentos comenzó con una denuncia realizada en noviembre de 2023. Sin embargo, el expediente incluye antecedentes que se remontan hasta 2016.