Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional Desde Libres del Sur ingresaron dos proyectos al Concejo Municipal de Rosario referidos a la eliminación del programa 7 de abril 2026 · 17:51hs

Dirigentes de Libres del Sur Rosario mantuvieron reuniones con concejales.

Desde Libres del Sur ingresaron dos proyectos al Concejo Municipal de Rosario referidos a la eliminación del Programa “Volver al Trabajo” por parte del gobierno nacional, política pública a cargo del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello.

Uno es un proyecto de declaración de repudio al cierre del programa y otro un pedido a las autoridades de fortalecer las políticas de transferencia directa de ingresos a los sectores populares.

Sofía Botto y Alejandra Amarillo, dirigentes de Libres del Sur Rosario, estuvieron a cargo de esta tarea y mantuvieron reuniones con concejales a quienes les elevaron la iniciativa y la preocupación de las consecuencias del cierre del programa en nuestra ciudad. Hubo encuentros con el concejal del FAS Leonardo Caruana, así como también con las concejalas Norma Lopez y Fernanda Gigliani, y también con Juan Monteverde de Ciudad Futura.

“La eliminación del Volver al Trabajo implica menor circulación de dinero en las economías barriales. Ese dinero usualmente se usa para pequeñas compras en comercios de cercanía, almacenes, kioscos, entre otros. Además, el sistema de vouchers propuesto como reemplazo del programa al día de abundan propuestas de capacitación virtual como marketing digital, herramientas financieras o comercio electrónico, con escasa o nula presencia de capacitaciones en oficios, y desconociendo la falta de acceso a derechos como la conectividad”, dijo Sofía Botto.

Por su parte Alejandra Amarillo, responsable de Libres del Sur territorial en Rosario, dijo: “Desde el inicio del gobierno de Milei venimos sufriendo estos atropellos, la criminalización de las organizaciones sociales, en un contexto de crecimiento de la pobreza, indigencia y cierre de fábricas y talleres. La eliminación del programa es grave para muchas familias que cuentan con ese ingreso para sus gastos cotidianos. Por eso también presentamos un proyecto para solicitarle al gobierno municipal que refuerce las políticas sociales en este momento de recortes”.