Repudio por la eliminación del programa Volver al Trabajo por parte del gobierno nacional

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Homenaje en la Luna: la historia de amor que se coló en la misión Artemis II
LA CIUDAD
Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes
La Ciudad
Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery
La Ciudad
Un padre va a juicio oral contra su expareja tras un fallo que desestimó una denuncia por abuso
La ciudad
Martes con lluvias aisladas a la mañana y viento sur durante todo el día
La Ciudad
Bienes incautados: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas
Ovación
Josué Reinatti y la vuelta al arco de Newell's: "Este triunfo fue un alivio al corazón"
La Ciudad
Elecciones en la UNR: votan representantes para la conducción de los centros de estudiantes
Economía
Caja de Jubilaciones: Pullaro firma este martes el acuerdo por parte de la deuda
La Ciudad
A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco
Política
Escándalo por los créditos hipotecarios a oficialistas: ya hay tres denuncias en la Justicia
Ovación
Un jugador de Colón presentó a su novio y marcó un hito en el fútbol argentino
Policiales
Quedó preso por el crimen a puñaladas de un adolescente a la salida de una fiesta
Economía
Brechas de ingresos: el 10% más rico gana 13 veces más que el más pobre
La Ciudad
La UNR abre la inscripción a la escuela de oficios: ofertas en tecnología, salud y administración
La Ciudad
Alerta amarillo en Rosario: la semana empieza entre tormentas y bajas temperaturas
LA CIUDAD
Outlet Rosario: la cuarta edición tuvo 140 mil visitantes y hubo ventas por $1.992 millones
El Mundo
Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"
La Región
Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela
Economía
La inflación de marzo se recalentó y podría volver a superar el 3%, según las consultoras