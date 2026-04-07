Tenis: Venado Tuerto espera a los más chicos para una experiencia inolvidable en el Nacional Sub 10

La Federación Santafesina de Tenis presentará en el Nacional Sub 10 tres equipos, dos masculinos y uno femenino.

Los representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) que próximamente disputarán el Nacional Sub 10 en Venado Tuerto.

Los más pequeños del circuito de tenis se preparan para vivir una experiencia inolvidable: el próximo 9 de abril comenzará el Nacional Sub 10 por equipos en el Club Centenario de Venado Tuerto, organizado por el experimentado Oscar “Cacho” Coria, que se extenderá hasta el 12 de abril.

De la competencia participarán delegaciones de todo el país y la Federación Santafesina de Tenis (FST) contará con tres formaciones que la representarán, buscando dejar su marca y demostrar el crecimiento de este deporte en la región.

Para participar del certamen, la Federación Santafesina de Tenis presentará tres equipos, dos masculinos y uno femenino. La nómina de los jugadores que integran la delegación local quedó definida de la siguiente manera:

Varones B: Joaquín Méndez, Pedro Ramas, Felipe Jordan y el capitán Gonzalo Forgia.

Mujeres A: Gina Mainardi, Isabel Fontan, Lourdes Ferrer y la capitana Lara Baile.

Cronograma en Venado Tuerto

La mística del encuentro propone un acto inaugural en el gimnasio del Club Centenario con desfile de delegaciones, que marcará el puntapié inicial de una competencia cargada de entusiasmo, compañerismo y espíritu deportivo.

También habrá una gran variedad de actividades complementarias a la competencia para jugadores, familiares y entrenadores. El primer día se brindará un taller para padres: “El partido de los padres. Estrategias de acompañamiento en el Nacional”, a cargo de Fiorella Perna, Luciana Sarmenti y Juan Manuel Tiseyra. Además, habrá una reunión para capitanes, árbitros y el director del torneo, así como una propuesta recreativa denominada “Gran juego”, destinada a los participantes del torneo.

Para concluir la velada habrá una gran cena, para luego retirarse a los dormis y preparar el primer día de competencia.

La jornada del viernes 10 tendrá prevista una entrada en calor a cargo del área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), para luego dar comienzo a los partidos. Ese mismo día se llevará delante el taller de Rutinas pre y post partido para jugadores, a cargo de Fiorella Perna, Luciana Sarmenti y Juan Manuel Tiseyra.

El sábado 11 también se realizará la entrada en calor grupal; al finalizar la jornada de competencia habrá actividades recreativas para los jugadores y un break para capitanes.

Un día después, la rutina será similar a la de los días anteriores: se disputarán los partidos definitorios y, junto a todas las delegaciones, se llevará a cabo la ceremonia de cierre con la entrega de premios, poniendo el broche final a una experiencia inolvidable para todos los participantes.