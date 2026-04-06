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Un estudiante llevó un arma de aire comprimido a una escuela de Rafaela

Una semana después del ataque mortal en San Cristóbal, la policía intervino una escuela en la cabecera del departamento Castellanos

6 de abril 2026 · 14:11hs
La Policía de Santa Fe secuestró un arma de aire comprimido de una mochila de un estudiante de la escuela Alberdi de Rafaela

Crédito: Radio Rafaela

La Policía de Santa Fe secuestró un arma de aire comprimido de una mochila de un estudiante de la escuela Alberdi de Rafaela

Un estudiante de una escuela de Rafaela llevó una pistola de aire comprimido a la escuela. La Policía de Santa Fe secuestró el arma que se sospecha que era utilizada para ir a cazar. Es el segundo hecho de este tipo que se registra en pocas horas en el departamento Castellanos, en un contexto sensible para las instituciones educativas.

Bajo una copiosa lluvia, varios móviles de la Policía de Santa Fe llegaron hoy a la puerta de la escuela Juan Bautista Alberdi de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos. Los uniformados llegaron al lugar alertados por presuntas amenazas por redes sociales que aludían a un ataque similar al ocurrido la semana pasada en San Cristóbal.

Si bien los alumnos ingresaban normalmente, los agentes advirtieron la actitud de uno de los estudiantes. Al revisarle la mochila encontraron con una pistola de aire comprimido y sus respectivas municiones.

Ante el hallazgo, se activó el protocolo para este tipo de situaciones: la policía secuestró el arma y comenzaron las preguntas al estudiante. Según publicó el medio digital Rafaela Noticias, el adolescente aseguró que se olvidó el arma dentro de la mochila ya que la había usado el domingo para ir a cazar.

Otro hecho similar

A una semana del trágico hecho ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años mató de un escopetazo a un compañero Ian Cabrera de 13 e hirió otros chicos del establecimiento, funcionarios de distintas áreas del gobierno de Santa Fe brindaron este lunes una conferencia de prensa donde hicieron un resumen de lo actuado en materia de contención a las víctimas y sus familiares, y también sobre la situación del menor agresor y el caso de un chico que aprehendido el domingo por difundir amenazas en la zona de Sunchales respecto de un inminente tiroteo en una escuela en los próximos días.

Ante la pregunta puntual sobre si los investigadores del ataque en la escuela manejaban la hipótesis de que el chico agresor haya “navegado” o sacado información a través de la internet profunda o “deep web”, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, señaló: “El caso de San Cristóbal se sigue investigando con mucha profundidad, sin descartar ninguna hipótesis. El gobernador Pullaro estuvo en contacto con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, porque hay un trabajo conjunto entre la Policía de Investigaciones de Santa Fe y la Unidad Especial de Antiterrorismo de la Policía Federal Argentina”.

>> Leer más: Un menor detenido por amenazas a escuelas en Sunchales y el "efecto contagio"

“Los dos organismos están trabajando en lo que puedan ser las derivaciones, que lejos de haberse terminado cuando el hecho sucedió tienen un contexto que nos obliga a seguir trabajando en forma contínua. Con relación al caso de Sunchales, (donde un menor de 17 años fue aprehendido por amenazas de tiroteos similares al de San Cristóbal) hay que ser muy taxativo. Hay que diferenciar las situaciones que se están investigando como derivaciones de lo que sucedió en San Cristóbal, de la causa que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación para identificar al menor que habría lanzado las amenazas que se viralizaron”.

Efecto contagio en Sunchales

Con relación al caso de Sunchales, el funcionario del área Seguridad remarcó que “se allanó un domicilio y se encontró un arma que era de un pariente, que no tenía una relación directa con el chico. Por la información disponible hasta el momento, no tiene una relación directa con lo que sucedió en San Cristóbal, sino indirecta en lo que podría ser un efecto contagio. Eso lo hemos visto en otras oportunidades, incluso en Rosario, con amenazas que se multiplican, pero que no tienen un sustento real”.

“De alguna manera, (las amenazas) replican algo que tomó estado público y se instalan en el imaginario y que los jóvenes lo utilizan con un grado mayor o menor de conciencia. Eso se verá luego en relación con la información disponible. Pero hay que separar taxativamente lo que sucedió en Sunchales de la investigación en curso que incluso hoy excede los límites de la provincia de Santa Fe”, agregó Santantino.

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