Javier Milei asistió a la asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira Tras su paso por Estados Unidos, el jefe de Estado participó de la ceremonia que ungió al nuevo mandatario del vecino país 8 de noviembre 2025 · 16:09hs

El presidente Javier Milei fue parte de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Javier Milei estuvo este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario argentino estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Luego de cerrar este viernes su 14ª visita a Estados Unidos con una disertación en el Council of the Americas, marco en el cual invitó a empresarios a invertir en la Argentina, Milei puso rumbo a Bolivia para asistir a la asuncion del centroderechista Paz Pereira.

"El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz", indicaron desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente.

Embed El Presidente Javier Milei junto al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. pic.twitter.com/7pwDoRs22o — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 8, 2025 Milei mantuvo una reunión con Paz Pereira, en el marco de los saludos protocolares. En el mismo encuentro, el presidente boliviano presentó tanto a Milei como su hermana Karina a su esposa, María Elena Urquidi Barbery.

>> Leer más: Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina Tras el periplo que llevó al presidente por Estados Unidos y Bolivia, se espera que llegue al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires a las 17.35 de este sábado.