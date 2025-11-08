La Capital | Política | Milei

Javier Milei asistió a la asunción del presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira

Tras su paso por Estados Unidos, el jefe de Estado participó de la ceremonia que ungió al nuevo mandatario del vecino país

8 de noviembre 2025 · 16:09hs
El presidente Javier Milei fue parte de la asunción del nuevo presidente de Bolivia

El presidente Javier Milei fue parte de la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Javier Milei estuvo este sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario argentino estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Luego de cerrar este viernes su 14ª visita a Estados Unidos con una disertación en el Council of the Americas, marco en el cual invitó a empresarios a invertir en la Argentina, Milei puso rumbo a Bolivia para asistir a la asuncion del centroderechista Paz Pereira.

"El Presidente Javier Milei participa de la entrega del bastón de mando y la asunción del Presidente-Electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, en La Paz", indicaron desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente.

Embed

Milei mantuvo una reunión con Paz Pereira, en el marco de los saludos protocolares. En el mismo encuentro, el presidente boliviano presentó tanto a Milei como su hermana Karina a su esposa, María Elena Urquidi Barbery.

>> Leer más: Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina

Tras el periplo que llevó al presidente por Estados Unidos y Bolivia, se espera que llegue al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires a las 17.35 de este sábado.

Noticias relacionadas
Patricia Bullrich ya se reunió con los miembros de la futura bancada libertaria en la Cámara alta nacional.

Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Javier Milei elogió a Lionel Messi en un foro en Miami. 

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Victoria Villarruel les contestó a los libertarios que la acusaron de traicionar a Milei. 

Villarruel les respondió a los libertarios que la acusan de traidora: "No robo, laburo mucho"

dolar: milei aseguro que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Ver comentarios

Las más leídas

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Lo último

Adorni aseguró que hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar

Adorni aseguró que "hay 20 gobernadores dispuestos a colaborar"

Nació en Villa Constitución, es arquero de un equipo de Uruguay y metió un gol de arco a arco

Nació en Villa Constitución, es arquero de un equipo de Uruguay y metió un gol de arco a arco

Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Hasta el 30 de noviembre hay tiempo para anotarse a la convocatoria del gobierno santafesino, que es exclusivo para varones del centro y sur provincial
La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Banega

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Ovación
Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovacion

Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Con un Alpine reparado, Franco Colapinto no pudo ponerlo a la altura de Pierre Gasly y larga atrás

Newells confirmado: la decisión de Bernardi sobre Ever Banega y los once que visitarán a Huracán

Newell's confirmado: la decisión de Bernardi sobre Ever Banega y los once que visitarán a Huracán

Franco Colapinto chocó en Interlagos y tuvo que abandonar al mismo tiempo que Piastri y Hulkenberg

Franco Colapinto chocó en Interlagos y tuvo que abandonar al mismo tiempo que Piastri y Hulkenberg

Policiales
La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

La Ciudad
Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Dengue: comenzó la vacunación en 17 barrios priorizados

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años