El giro de Milei por Malvinas y la riesgosa apuesta al factor Trump

Claudio Fantini, experto en asuntos internacionales, advierte que el presidente aprovechó el enfriamiento en la relación entre Washington y Londres para recuperar centralidad política

Javier Milei realizó una visita fugaz a Chile el jueves pasado, pocas horas antes de su cadena nacional por las Islas Malvinas.

Detrás de la decisión del presidente Javier Milei de volver a poner en escena la disputa con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas parece asomar la apuesta a capitalizar un sentimiento nacionalista para recuperar centralidad política, de la mano de las recientes tensiones estratégicas entre los gobiernos estadounidense y británico .

Claudio Fantini , analista experto en política internacional, advirtió a La Capital sobre el “oportunismo” que esconde el cambio de discurso de la Casa Rosada respecto de la soberanía del archipiélago austral y destaca la transición desde un liderazgo intransigente hacia una posición institucional y unificadora , motivada por la necesidad de revertir el desgaste de la gestión libertaria .

Por eso, también alertó acerca de la volatilidad de las alianzas internacionales como factor de riesgo para el giro diplomático de la Argentina.

Al analizar el mensaje de Milei en cadena nacional, el jueves pasado, Fantini reconoció que “fue gratificante verlo hablar por primera vez como presidente de toda una sociedad y no como un líder sectario que normalmente se dirige a aquellos con los que ideológicamente se identifica” .

“No solo el llamado a todo el arco político implica un giro copernicano. Recordemos que en el tema Malvinas Milei siempre tuvo una posición muy diferente a la que ahora expresa”, continuó el politólogo.

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En ese sentido recordó que el libertario había “abandonado” políticas de Estado sobre el archipiélago sostenidas en el tiempo por todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia en la Argentina.

Fantini tampoco dejó pasar otra contradicción: “Pocas horas antes de despacharse con ese discurso tan correcto en las formas y en el contenido, Milei visitó Chile, donde elogió un golpe de Estado que, además de inaugurar una dictadura sanguinaria, deparó a un Augusto Pinochet que colaboró con los británicos en la guerra de 1982”.

Según el analista, esos factores reflejan “un oportunismo generado por una motivación interna y otra situación externa”. Y graficó: “Alguien le hizo ver a Milei que había una pelota picando en la puerta del arco y no se podía perder de hacer un gol”.

“Por un lado, hace meses que el liderazgo del presidente viene desdibujándose producto de un oficialismo sumido en guerras internas bastante salvajes, a la par de encuestas muy preocupantes”, repasó.

Frente a ese escenario, Fantini consideró que a Milei “alguien le hizo ver que Malvinas es uno de los pocos, si no el único tema, que unifica a la Argentina, que cierra filas”.

Donald Trump generó un fuerte impacto geopolítico al poner en duda el apoyo histórico de su país al Reino Unido respecto de la soberanía de las Malvinas. Foto: Archivo / La Capital

La motivación externa llegó de la mano de la "posición ambigua” que adoptó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Malvinas, que estaría incluida en su estrategia de revalorización del hemisferio occidental y el enfriamiento con Europa. Aunque también podría ser solo una fuerte herramienta de presión a Gran Bretaña.

Trump cuestionó al Reino Unido por no apoyar a EEUU en operaciones militares contra Irán y evitó respaldar a Londres en un eventual reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas.

“Hay algo a tener muy en cuenta: los británicos poseen un sistema parlamentario y si mañana ocurre una crisis política fuerte, y el gobierno se cae, pueden adelantar los comicios. De imponerse alguien en línea con Trump, ¿el mandatario estadounidense seguirá sosteniendo esta posición sobre Malvinas? Todo indica que no”, planteó Fantini, quien insistió en la necesidad de no soslayar la “volatilidad” de las posturas del republicano.

Al posar la lupa sobre la decisión de la Rosada de aumentar las sanciones a petroleras con actividades en las Malvinas, el analista indicó que “desde hace mucho se sabe que vienen trabajando en eso y, si Milei lo hace ahora, es porque la novedad fue el enojo de Trump con el gobierno británico”.

El futuro

Acerca del futuro del vínculo entre la Argentina y el Reino Unido, Fantini auscultó primero la reacción de las empresas dedicadas a la explotación petrolera en las islas, que son las afectadas por los anuncios de Milei. “En principio seguirán las inversiones”, afirmó.

En lo que hace a la relación bilateral propiamente dicha, consideró que la misma dependerá de la política británica: “Si el actual gobierno laborista, de centroizquierda, asume una posición de alineamiento como la que tuvo Tony Blair con el gobierno de George Bush hijo, puede cambiar la percepción de Trump”.

“Pero si se adelantaran las elecciones y ganara el ala dura de los conservadores, también podría modificarse la posición de Trump”, añadió el experto.

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En ese sentido, Fantini advirtió: “Lo que Trump viene anunciando es un lineamiento propio y, para que favorezca a la Argentina, debería constituirse en una política de Estado en el país del norte”.

Luego recordó que el mandatario estadounidense todavía tiene que ganar las elecciones de medio término, en noviembre próximo, y encarar el camino hacia las presidenciales de 2028.