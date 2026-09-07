El peronismo espera la primavera

Las tribus del justicialismo salieron de un letargo y parece que quieren ponerse de acuerdo para disputar la Gobernación en 2027

“Estamos esperando la primavera. Nos agarró la helada, pero ahora pueden salir algunas flores” . La figura poética es de un dirigente peronista de rodaje que se suma a la idea de que en el último mes y pico hay otro aire en el peronismo.

“Estamos en construcción” , define otra voz de mucho rodaje que pide no apurarse. Se nota que unos agarraron los ladrillos, otros la arena y la cal, y hay algunos maestros mayor de obra intentando edificar. El tema es que hay varios arquitectos.

“Venimos bien, pero despacio” , agregan, dándole crédito a la idea de construcción con cimientos. Es que después de la dura derrota en el ya lejano 2023 hubo idas y vueltas con discusiones intensas y, ahora, la nueva chance electoral debe ser firme.

No es que el frío los tenía tiesos, venían así desde hace tiempo pero cayeron en la cuenta de que si no hay cierta organización primaria y, finalmente, unidad, el oficialismo tiene la reelección a tiro .

Por eso es que detrás de esta muy incipiente organización, juran, hubo un cambio hacia un estado más reflexivo. “Se confía en la amplitud y la generosidad”, romantiza un dirigente. Habrá que ver cuando se acerque el cierre de listas dónde queda esa generosidad.

En otro sector coinciden en que hay un cambio hacia la distensión interna, pero dicen que primero lo primero: quién será candidato a gobernador y eso ordena al resto.

Es uno de los manuales electorales, distinto al mencionado new age peronista que pide armonizar por encima de elegir. En esa suelta de nombres sale el de Federico Pucciariello, un potente empresario de la bioenergía, de perfil de estos tiempos para una renovación de un peronismo más anticuado.

Hace unos meses se trabaja por lo bajo y en unas semanas habrá novedades. Para la primavera. Pero también el justicialismo deberá definir si hay una interna competitiva y amplia de espectro ideológico, en simples términos, alguien más conservador y alguien más progre. En ese caso el empresario surfearía esa dicotomía.

Diego Giuliano, el que largó primero. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Ese esquema es como el de 2019 entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa. El perottismo promueve eso, pero tampoco saben bien a qué juega. Hoy parece estar más en modo díscolo aunque tiene contactos diversos. De paso, el exgobernador empieza a mostrarse, como con los Juegos Suramericanos, de los cuales se siente parte por haber pedido el crédito para las obras y anotado en la postulación.

La señal de poner al peronismo activo la está dando Diego Giuliano, quien con la presentación de su libro, hace diez días, juntó a todas las tribus a excepción del perottismo. Estuvo presente Sergio Massa, líder del Frente Renovador (FR) que preside el diputado nacional.

La amplia convocatoria refleja a una figura de aceptación dirigencial con un desafío clave para terminar siendo referente: instalarse más para mayor conocimiento.

El plus que logra de paso es mostrar que el peronismo camina y se mueve. De hecho, este viernes fue al departamento Castellanos y lo recibió Alcides Calvo, quien supo ser senador ligado a Perotti. Otro viejo conocido y con recorrido electoral es Marcelo Lewandowski, quien está encima de todo y siempre dispuesto.

Armando Traferri es uno de los que riega para que crezcan las plantas en primavera. Repite una frase que sabe que enoja a algunos peronistas, “pero es la realidad”.

"Hoy el que más tiene posibilidades de ganar las elecciones es Maximiliano Pullaro”, dice. Lo hace para pinchar al movimiento y que reaccione.

El propio Pullaro afirmó en la semana: "Queremos seguir gobernando (...) Estamos en septiembre y no hay muchos candidatos para disputar la Gobernación. Ni en el frente (Unidos) ni enfrente". Se interpretó como una confirmación de su candidatura. Luego lo desmintió y dijo que no lo definió aún.

El senador Traferri ajusta su frase, coincidiendo con el gobernador: “Es Pullaro el que más chances tiene porque hoy no hay nadie definido enfrente”. Pero lo van construyendo.