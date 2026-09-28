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Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul: solo una resultó verdadera

La organización Chequeado analizó declaraciones del presidente sobre economía, empleo, inmigración y exportaciones: calificó dos como "falsas", dos como "engañosas" y una como "verdadera".

28 de septiembre 2026 · 17:16hs
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Javier Milei fue entrevistado este domingo. 

Javier Milei fue entrevistado este domingo. 

La organización periodística Chequeado verificó cinco afirmaciones realizadas por el presidente Javier Milei este domingo en una entrevista con Luis Majul, en el programa "La Cornisa" de LN+. Del total, dos resultaron "falsas", otras dos fueron calificadas como "engañosas" y solo una fue "verdadera".

La afirmación que realizó el presidente cuando aseguró que el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) creció 6,7% el primer año y en el segundo lo hizo arriba de 4% fue calificada como engañosa por parte del equipo de Chequeado.

"Según los últimos datos oficiales, en diciembre de 2024 la actividad aumentó 6,7% con respecto a igual mes de 2023. Y en diciembre de 2025 la suba fue del 3,5% respecto del año previo. Esto coincide con lo que dijo Milei", aseguraron desde la página. "Sin embargo, para comparar la evolución de la actividad económica a lo largo de los años especialistas recomiendan utilizar los promedios anuales y no el dato de un mes puntual, dado que la primera metodología permite captar mejor la performance de todo el año y no queda expuesta a la dinámica de un mes en particular".

Si se utiliza este parámetro, "en 2024 la actividad cayó 1,3% y en 2025 registró un crecimiento del 4,5%. Esto da como resultado un aumento acumulado del 3% en los 2 primeros años de gestión, lejos del 10% que surge de la frase del presidente".

Otra declaración catalogada de la misma manera fue aquella en la que Milei aseguró que su gobierno creó "más de 500 mil puestos de trabajo". En este sentido, si bien el dato coincide con el último informe del Indec, desde Chequeado sostienen que "ese incremento se explica exclusivamente por un aumento del empleo informal: entre el primer trimestre de 2023 e igual período de 2026 se crearon 491 mil puestos de trabajo no asalariados (es decir, personas que trabajan por cuenta propia) y 191 mil puestos asalariados no registrados (personas que dependen de un patrón pero cobran en negro)". Asimismo, se registró una caída de 172 mil puestos de trabajo registrados, o sea, en blanco.

Por otro lado, la organización periodística aseguró que el dato presentado por Milei tampoco considera la variable de la población: si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, los empleos aumentaron en menor medida que las personas en edad de trabajar, por lo que el empleo per cápita cayó 2,3 puntos.

>>Leer más: Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Declaraciones falsas

“Echamos 10.000 terroristas el año pasado”, aseguró el presidente libertario y desde Chequeado remarcaron que aquella afirmación resultó falsa. "Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que durante 2025 fueron expulsadas 772 personas por cometer delitos tipificados en el Código Penal", escribieron en el portal.

A su vez, especificaron: "El 44% de los casos (340) fueron por infracción a la ley 23.737 de drogas y al artículo 866 del Código Aduanero. Esos delitos implican tráfico, contrabando y consumo de drogas. El 29% son por delitos contra la propiedad, que tienen que ver con robos y hurtos, el 10% por delitos contra la integridad sexual (violaciones), y el 6,5% con delitos contra las personas, que implica homicidios y lesiones. El resto de los delitos por los que se expulsaron a las 77 personas restantes no están indicados en la base: sólo indica “otros” y “sin especificar”. En los datos de la Dirección Nacional de Migraciones no se especifican delitos relacionados con el terrorismo".

Por otro lado, la afirmación de que el país se encuentra "en niveles máximos de PBI per cápita” también fue considerada falsa. En este sentido, a partir de datos del Indec, Chequeado aseguró que "el nivel máximo de PBI per cápita se registró en el primer semestre de 2011" y que "en el primer semestre de 2026, el PBI per cápita es 5,4% inferior al récord". Asimismo, un informe del Think Tank Fundar destacó que Argentina “es uno de los pocos países de la región que actualmente presenta un menor PIB per cápita que en 2011”.

La única afirmación verdadera

“Estamos con récord total de exportaciones", fue la afirmación del presidente que Chequeado aseguró que es verdadera. "Si se tiene en cuenta el índice de exportación por cantidades que publica el Indec, en los primeros 8 meses de 2026 (último dato disponible) las ventas al exterior alcanzaron su mayor nivel de toda la serie oficial, que comienza en 2004".

Asimismo, sostuvieron que, según los datos oficiales, entre enero y agosto de 2026 las cantidades exportadas aumentaron 9,9% con respecto a igual período de 2025, y un 20,5% respecto a 2022 (debido a que en 2023 se produjo una sequía récord que afectó la producción agropecuaria).

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