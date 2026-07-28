Adrián Ravier aclaró sus dichos sobre un dólar a $1.800: "Fueron sacados de contexto"

El vocero presidencial explicó el alcance de sus declaraciones sobre el mercado cambiario. Además, anunció una cadena nacional de Javier Milei para este jueves

El vocero presidencial, Adrián Ravier , buscó aclarar este martes las declaraciones que realizó días atrás sobre una eventual cotización del dólar a $1.800 y aseguró que nunca buscó anticipar un valor para la divisa. Según explicó, sus dichos fueron "sacados de contexto" y hacían referencia a un escenario económico proyectado hacia las elecciones presidenciales de 2027.

El funcionario explicó que, durante una entrevista en un canal de streaming, respondía una consulta sobre cómo imaginaba la situación económica de cara a las próximas elecciones presidenciales y no sobre una proyección cambiaria para los próximos meses.

"Mi respuesta a cómo llegamos a la elección fue que llegamos muy bien , con tres años de crecimiento económico, con baja contundente de la pobreza, la indigencia y la inflación", afirmó.

En ese marco, agregó que su referencia al mercado cambiario estuvo vinculada a las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM): "En materia del mercado cambiario dije que el tipo de cambio real se iba a mantener en los valores reales actuales, en línea con el REM. No fue mi intención tirar una apreciación de un valor del dólar. Siempre me refería a cómo lo proyecta el mercado ".

Ravier insistió en que el gobierno no establece un valor futuro para la moneda estadounidense: "Si me preguntan el valor futuro del dólar a una fecha determinada, mi respuesta es que el dólar flota y el precio estará donde lo definan la oferta y la demanda".

Las declaraciones del portavoz generaron repercusiones políticas y económicas luego de que se interpretaran como una proyección oficial sobre la cotización del dólar.

Ante ese escenario, Ravier reconoció que sus expresiones provocaron un impacto no deseado: "En ningún momento creo haber afirmado lo que se tituló. Esto generó ruido político el viernes, lo cual no ayuda en nada a lo que queremos construir, que es una Argentina fuerte con solidez macroeconómica".

En esa línea, descartó un escenario de tensión cambiaria: "No va a haber una crisis cambiaria como en etapas anteriores. La respuesta del gobierno es que el tipo de cambio flota. Antes había múltiples tipos de cambio, ahora hay uno solo. Desde 2024 hasta acá, todo mejoró".

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Javier Milei hablará en cadena nacional

Durante la conferencia de prensa, Ravier también confirmó que el presidente Javier Milei encabezará una cadena nacional este jueves, a las 20, para presentar los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El vocero indicó que el mensaje presidencial explicará "los ejes de la reforma" y aseguró que se trata de una iniciativa central para la administración nacional "porque el mandato que nos han dado es bajar la inflación, que es un flagelo".

La confirmación llegó mientras Milei se encontraba en Perú para asistir a la asunción de la nueva presidenta de ese país Keiko Fujimori.

En otro tramo de la conferencia, el vocero también se refirió a la situación social y económica: "Esperamos que la gente que no llega a fin de mes sea cada vez menos. No estamos de acuerdo en que todos los argentinos no llegan a fin de mes".

Además, destacó la evolución de los índices de pobreza e indigencia: "Si uno mira los datos de pobreza e indigencia, por suerte podemos mostrar con mucho orgullo que cada vez hay menos gente que no llega a fin de mes. Estamos a mitad de camino de una transformación inmensa".