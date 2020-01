Acusan al gobierno de un "operativo destrucción" contra el fiscal Nisman

Bullrich. La ex titular de Seguridad cargó contra la Casa Rosada.

La ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich acusó ayer al gobierno de Alberto Fernández de impulsar un "operativo destrucción" contra el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Según Bullrich, las tres patas de ese supuesto operativo son las declaraciones del ex agregado cultural iraní Mohsen Rabbani, la intención de revisar las pericias de Gendarmería y también la investigación sobre las cuentas del fiscal, que murió el 18 de enero de 2015.

"La causa de Nisman genera una situación de mucha tensión en el marco del gobierno y, evidentemente, es una promesa que Fernández le hizo a Cristina Kirchner, que es intentar desmontar la investigación judicial que avanzó hacia una hipótesis distinta a la que había avanzado mientras estaba en la Justicia nacional. Avanzó hacia un homicidio y hoy se está en la parte investigativa sobre quiénes habrían sido los homicidas", afirmó Bullrich.

"El hecho de haber comenzado diciendo que iban a revisar la pericia, ahora hay toda una campaña, de nuevo, exactamente igual a cuando sucedió lo que sucedió con Nisman. Exactamente igual, poniéndolo a Nisman como victimario. Toda la misma campaña, haciendo hablar a Rabbani por radio", añadió la ex funcionaria.

El viernes pasado, Rabbani, procesado por el atentado a la Amia, declaró a una radio porteña: "Pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad, que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones". Y agregó: "A Nisman lo mataron porque en Diputados se iba a saber la verdad, que es que Irán no tiene nada que ver con el atentado".

Ahora, la ex funcionaria se preguntó: "¿Por qué no viene (Rabbani) a los Tribunales argentinos a decir lo que dijo". Y se refirió al memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán.

"Dio por hecho algo que siempre quedó en la nada. La Justicia decía que nunca tuvo principio de ejecución el memorándum con Irán, sin embargo Rabbani lo reconoció como una herramienta adecuada para que quede claro que Irán no fue. Es decir, que el memorándum tenía un resultado escrito, prescrito, precocinado", aseveró la ex ministra.

Al respecto, continuó: "En consecuencia, el haber vuelto a decir «vamos a revisar la pericia, Nisman era una persona que no merecía ser considerado porque salía con mujeres, tenía una cuenta que nadie conocía». Bueno, la persona que puso el kirchnerismo al frente de la causa Amia fue Nisman, lo que pasa es que, cuando dijo «no la sigo », lo empezaron a denostar".

En tanto, Bullrich consideró: "Para mí, es una de las devoluciones de favores que Fernández le tiene que hacer a Cristina. A pesar de las palabras del presidente, que dijo que no iba a tener operadores judiciales, lo primero que hicieron es una operación que tiene a tres bandas, con sectores del periodismo adicto entrevistando a Rabbani, con la pericia, con la crítica a la vida de Nisman. Dependerá en la fortaleza de nuestra Justicia a no dejarse influir y manipular".