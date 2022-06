A dos años de su muerte, homenaje a Hermes Binner en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación homenajeará este martes al ex gobernador de la provincia de Santa Fe y dirigente socialista Hermes Binner .

La Cámara de Diputados de la Nación homenajeará este martes al ex gobernador de la provincia de Santa Fe y dirigente socialista Hermes Binner a dos años de su fallecimiento. El ex intendente de Rosario y ex legislador falleció el 26 de junio de 2020 tras padecer una larga enfermedad.