Escapada urbana: Rosario consolidó su atractivo en Semana Santa

La ciudad recibió más de 43 mil visitantes durante el fin de semana largo, con buena ocupación hotelera y un fuerte movimiento en diversos espacios

La ciudad de Rosario vuelve a consolidarse como destino de preferencia por cientos de turistas para viajes de escapadas.

Lo que en la previa aparecía condicionado por el pronóstico de lluvias terminó convirtiéndose en un fin de semana positivo para el turismo en Rosario. La ciudad logró sostener un flujo constante de visitantes y volvió a posicionarse como una de las escapadas urbanas elegidas en la región .

Durante Semana Santa, más de 43 mil personas llegaron a Rosario, con un promedio de ocupación hotelera cercano al 70% , especialmente concentrado entre viernes y sábado, los días más fuertes del movimiento turístico.

El impacto económico también fue significativo: se estima que el gasto generado superó los $3.400 millones, impulsado por la actividad en hotelería, gastronomía, comercio y propuestas recreativas.

Uno de los puntos clave del fin de semana fue la diversidad de propuestas. Rosario desplegó una agenda que combinó actividades culturales, espectáculos y espacios al aire libre .

La renovada zona de la ribera, con epicentro en Costa Nueva, concentró buena parte del movimiento con ferias, propuestas gastronómicas y shows en vivo frente al río.

En paralelo, la ciudad ofreció recitales, obras teatrales y eventos en distintos espacios culturales, mientras que las celebraciones religiosas, propias de la fecha, también convocaron a vecinos y visitantes en distintos barrios.

Consumo, eventos y movimiento económico

El turismo no solo se reflejó en la ocupación hotelera. También hubo un fuerte dinamismo en el consumo, con eventos específicos que funcionaron como atractores.

Entre ellos, se destacó el outlet de marcas, que convocó a miles de personas y reforzó el perfil de Rosario como destino de escapadas cortas con componente comercial y recreativo.

El resultado fue un movimiento sostenido durante los cuatro días, con impacto directo en distintos sectores vinculados al turismo.

Una tendencia que se afianza

Los números de Semana Santa no aparecen como un hecho aislado. Desde el sector turístico local destacan que Rosario viene consolidando una tendencia de crecimiento en la llegada de visitantes, apoyada en una oferta cada vez más diversa y articulada entre lo público y lo privado.

En ese contexto, los fines de semana largos continúan siendo una oportunidad clave para posicionar a la ciudad dentro del mapa turístico nacional.