Más viajes, menos consumo: el nuevo mapa del turismo en Argentina

Más de 2,8 millones de personas recorrieron el país durante Semana Santa. Sin embargo, el impacto económico cayó casi 19% en términos reales

Muchos viajeros aprovechan Rosario como destino turístico, aunque el ticket de gasto promedio diario registró una caida frente al año pasado.

El buen movimiento turístico que mostró Rosario durante Semana Santa se dio en un contexto nacional con más viajeros, pero con un gasto más contenido, puesto que el balance del último fin de semana dejó un balance mixto para el turismo de viajes en Argentina. Por un lado, se consolidó el movimiento de viajeros en todo el país; por otro, se profundizó un cambio en los hábitos de consumo , con menor gasto y estadías más breves.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , 2.852.256 turistas se movilizaron por distintos destinos, lo que representó un crecimiento del 5,6% en comparación con el mismo período de 2025.

El impacto económico total alcanzó los $808.198 millones, contemplando gastos en alojamiento, transporte, gastronomía, recreación y compras . Sin embargo, al ajustar por inflación, el gasto total mostró una caída interanual del 18,9%, reflejando un comportamiento más moderado.

Uno de los datos más significativos del relevamiento es el cambio en el perfil del turista. El gasto promedio diario por persona fue de $108.982 , lo que implica una baja real del 8,4% frente al año anterior.

A su vez, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025. La tendencia marca un claro corrimiento hacia escapadas más cortas, con planificación más ajustada y decisiones de consumo más cuidadosas.

Desde CAME señalaron que se trata de un turista “más prudente”, que prioriza el control del gasto y busca alternativas más accesibles, muchas veces apoyadas en actividades gratuitas o de bajo costo. El contexto económico y el impacto del transporte aparecen como factores determinantes.

En cuanto a los destinos, el movimiento fue amplio y muy diverso. Los escenarios tradicionales volvieron a tener buenos niveles de ocupación. Entre ellos se destacan ciudades como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires.