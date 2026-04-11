Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La ruta aérea entre Rosario y Salta volvió a operar el último sábado (4 de abril), con dos frecuencias semanales a cargo de Aerolíneas Argentinas . La medida representa la recuperación de un vínculo estratégico que había sido discontinuado y responde a la demanda sostenida de pasajeros , además de fortalecer la red de destinos desde la ciudad .

• Martes: salida desde Rosario a las 11.15 y regreso desde Salta a las 19.25 .

• Sábados: salida desde Rosario a las 11.45 y regreso desde Salta a las 19.40 .

Los vuelos son operados con aeronaves Embraer E190, con capacidad para 96 pasajeros, lo que garantiza cubrir la demanda con eficiencia y estabilidad.

Conectividad que impulsa la economía regional

El regreso de la ruta no solo mejora el traslado de pasajeros, sino que también impacta en el turismo, la producción y la generación de empleo. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, destacó que cada nueva conexión representa “empleo, producción, turismo y desarrollo”, y remarcó que Rosario busca consolidarse nuevamente en el mapa aéreo nacional.

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Una estrategia más amplia

La reactivación de la conexión con Salta forma parte de una política más amplia destinada a potenciar el turismo receptivo y facilitar la circulación de personas y productos entre regiones. La idea es que la conectividad aérea funcione como motor de desarrollo regional, permitiendo a Rosario y Santa Fe integrarse con mayor fuerza al entramado nacional.

Con esta incorporación, la ciudad vuelve a tener acceso directo a uno de los destinos más importantes del norte argentino, reforzando su posicionamiento dentro de la red aérea del país y fortaleciendo la experiencia de viaje de los pasajeros.

Vuelos Rosario–Salta

• Martes: Rosario 11.15 → Salta 19.25 (regreso).

• Sábados: Rosario 11.45 → Salta 19.40 (regreso).

• Avión: Embraer E190, 96 pasajeros.

• Operador: Aerolíneas Argentinas.