Zona oeste: quiso defender a un comerciante asaltado y lo balearon en la espalda

Diego Rodríguez, hijo del hombre baleado ayer, admitió que su papá quizás no vuelva a caminar y criticó a los políticos que no tratan seriamente el tema de la violencia.

Entonces, Rodríguez habría salido en defensa del comerciante tras lo cual uno de los ladrones lo baleó en la espalda. Minutos después fue asistido en el lugar del hecho por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que lo llevó al Heca.

En declaraciones periodísticas, Diego, hijo de Daniel, contó que el violento hecho sucedió el domingo alrededor de las 11.30. “Mi papá salió en bicicleta a buscar un repuesto de afeitadora. Entró a una granja, se encontró con ladrones, forcejeó, quiso perseguirlos y había dos más y ahí le pagaron un disparo por la espalda. Mi papá quedó consciente, se dio cuenta algo malo pasaba. La bala tocó la médula y ya nos dijeron que es irreversible y que probablemente no vuelva a caminar”, contó.

guardia HECA.jpg Guardia del Hospital Clemente Álvarez.

Diego contó que su familia maneja una tienda de ropa deportiva en Pellegrini y Provincias Unidas, que lleva muchos años en ese sector del oeste rosarino. “Somos del barrio. Todos nos conocen. Es muy triste porque esta noticia seguramente será tapada por otra, y así sucesivamente”, lamentó.

>> Leer más: Rosario y Santa Fe, dos polos opuestos en las estadísticas de homicidios de 2022

Vacaciones familiares truncas

Desde la puerta del Heca, el muchacho afirmó: “Ayer, mi papá tenía todo listo para irse de vacaciones y le dispararon por la espalda. Así nos cambió la vida a todos. Hoy no sabemos, probablemente mi padre no vuelva a caminar. Me gustaría que estas situaciones de muertes o de inseguridad les toquen también a los políticos. Me gustaría que se rompa esa burbuja en la que viven. No puede ser que no les llegue esto".

"Los políticos se ocupan de la inseguridad cuando llegan las elecciones, y entonces sí van a caminar a los barrios. Dicen que están con gente. Javkin te dice en la cara que Rosario es una ciudad de paz. Ponen cámaras en las calles para que circulemos a menos de 40km y no hubo ninguna cámara que registrara lo de mi papá. Estoy en emoción violenta. Yo también veo noticias y me da bronca cuando le pasa a otro. Ahora me tocó a mi. Pero esto le tiene que tocar a los políticos y que vivan lo que vivimos nosotros, los laburantes. Nos están matando en la periferia”, subrayó.

>> Leer más: Rosario 2022: 15 puntos para entender el año más sangriento de la historia

Una noticia más

Diego apuntó a los funcionarios que “no reforman las leyes y que no hacen nada, porque no están en peligro, no sufren daños. Esto le sucede a la gente común. Probablemente, mi papá no volverá a caminar. Y mañana aparecerá otra noticia, más trágica quizás, y así todos los días. Esto tiene que tocar las fibras íntimas de los políticos.T iene que llegar alguien nuevo que haga algo distinto”.

“Nuestro barrio es peligroso. Tenés que salir a la calle sin nada de valor. Pero lo de mi papá fue a las 11 y media de la mañana. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no salga a esa hora? No lo puedo creer. Yo también consumo noticias, y ahora nos pasó esto y nos cambió la vida a todos. Cuando veo otros casos también me da tristeza, pero lo peor es que esto seguirá pasando. Estoy indignado”, añadió.

>>Homicidios: las barreras que cruza la violencia más allá de los números

Por su parte, Germán Camiletti, subdirector del Heca, señaló que la víctima ingresó al nosocomio el domingo al mediodía con “una herida de arma de fuego en la región dorso lumbar, es decir en la espalda, con compromiso a nivel de columna vertebral". Precisó: "Por el momento, no requiere intervención quirúrgica y está internado en el área de cuidados críticos de la guardia”.

“En el transcurso de las horas, y viendo qué lesión que provocó el proyectil sobre la columna se establecerá si habrá alguna secuela en el paciente", advirtió.

"El hombre está consciente. No podemos decir que está fuera de peligro, pero tiene una evolución estable y eso es positivo. Sin embargo, toda internación en área de cuidados críticos corresponde a un riesgo El pronóstico dependerá del nivel de lesión a nivel de la columna. Toda lesión en la columna puede comprometer a la médula. Eso se verá con el transcurso del tiempo, viendo cómo se recupera de la inflamación, si mejora o no la lesión ”, agregó.