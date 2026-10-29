Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

Un perro quedó atrapado en una llanta de aleación y fue rescatado gracias a la intervención de los Bomberos y la Policía. Sucedió en Villa Gobernador Gálvez y, según trascendió, el animal ya se encuentra en buen estado de salud.
Los Bomberos y la Policía se acercaron al lugar y a través de distintos métodos y herramientas lograron liberarlo
Un perro quedó atrapado en una llanta de aleación y fue rescatado gracias a la intervención de los Bomberos y la Policía. Sucedió en Villa Gobernador Gálvez y, según trascendió, el animal ya se encuentra en buen estado de salud.
La policía comunicó que este miércoles por la noche fueron comisionados a Junín al 400 en Villa Gobernador Gálvez. Al llegar al domicilio, un hombre reportó que su perro se encontraba atorado en el neumático.
En este contexto, los agentes llamaron a una dotación de Bomberos. Tras arribar a la casa, y después de varias maniobras y uso de herramientas, lograron liberar al perro.
Sin embargo, se requirió de un veterinario para sedar al can, poder serruchar la estructura metálica y terminar el trabajo.
Según trascendió, luego de su liberación el animal se encuentra en buen estado de salud.
Jonatan Vallejos fue capturado en 2023 y enfrenta un juicio por el homicidio cometido durante un intento de robo en Rosario. La Fiscalía lo acusa de dispararle en la cabeza al chofer, en un ataque junto a un adolescente que ya fue condenado.