Rescataron a un perro que quedó atrapado en una llanta de aleación

La Ciudad Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

La Ciudad Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

Por Mariano D'Arrigo Politica El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Política Exigen al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Política Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ

Agro Cómo aprovechar la lluvia para potenciar los rindes

Zoom Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

Información General Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Policiales Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

La Ciudad El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Información General Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

Ovación Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

Ovación La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país

La Ciudad El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

Policiales Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

El Mundo Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

La Ciudad El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Ovación Horacio Pagani destrozó a River por presionar a los árbitros: el antecedente de una maniobra contra Central

Policiales Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video