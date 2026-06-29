Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

El policía de 35 años trabaja en el Comando Radioeléctrico de Roldán. Es padre de dos hijos y había ido a cubrir un servicio adicional

Damián López , el policía de 35 años que resultó gravemente herido durante los incidentes ocurridos tras el partido disputado en Carcarañá , fue diagnosticado con muerte cerebral. Como es donante de órganos, el proceso médico continúa a la espera de las autorizaciones correspondientes para avanzar con la ablación.

López fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario el domingo por la noche, luego de sufrir una gravísima lesión en la cabeza durante una gresca desatada al término de la final entre Cremería y Sportivo Las Parejas.

El efectivo presta servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán y ese domingo había finalizado su jornada habitual de trabajo cuando se dirigió a cumplir un servicio adicional de seguridad en el encuentro deportivo.

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"Hoy nuestro compañero salió de su casa para trabajar, para ganarse el pan, para ganar un mango más. Pero fue víctima de la violencia que se vive en la sociedad, hoy por el resultado de un partido de fútbol. Nada justifica una vida, ninguna camiseta, ningún fanatismo", publicó la cuenta de Jesi Traverso en redes sociales.

Mientras tanto, sus familiares y amigos compartieron fotos de Damián, recordándolo con una sonrisa y junto a sus seres queridos.

Según la reconstrucción inicial de los investigadores, en medio de los disturbios el joven policía recibió el impacto de un piedrazo, perdió el equilibrio y cayó contra una estructura metálica. Como consecuencia de ambos golpes sufrió una severa lesión en la región occipital del cráneo.



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Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó con custodia policial al Heca, donde fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, su estado se agravó durante las horas siguientes hasta que los médicos confirmaron el diagnóstico de muerte cerebral.

Compañeros de la fuerza y allegados al efectivo expresaron también su conmoción. López tiene 35 años y es padre de dos hijos.

Al haber manifestado en vida su voluntad de ser donante de órganos, ahora el equipo médico debe cumplir con el protocolo previsto para estos casos y aguardar las autorizaciones correspondientes antes de avanzar con el proceso de ablación.

Cómo fueron los hechos

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el Club Atlético Carcarañá, donde se disputaba la final de la Liga Cañadense. Una vez terminado el encuentro, que consagró campeón a Sportivo Las Parejas, se desataron graves incidentes dentro del predio.

En medio de la gresca intervino personal policial que prestaba servicio de seguridad. Según la reconstrucción inicial, el efectivo, integrante del Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de un piedrazo mientras intentaba contener los disturbios.

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Como consecuencia del golpe perdió la estabilidad y cayó contra una estructura metálica. La combinación de ambos impactos le provocó una severa lesión en la región occipital del cráneo.

El traslado al Heca

Debido a la gravedad del cuadro, el policía fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en Rosario.

El ingreso al centro de salud se realizó con custodia y acompañamiento de móviles de la Unidad Regional XVII para agilizar el traslado.

Al llegar al Heca, el paciente fue intubado e internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Sin embargo, durante las horas siguientes su estado empeoró y finalmente los médicos diagnosticaron muerte cerebral, un cuadro considerado irreversible.