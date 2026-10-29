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Quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

La Cámara de Diputados de la provincia entregó distinciones a talentosos santafesinos de entre 15 y 29 años que brillan en distintas disciplinas

29 de octubre 2026 · 12:49hs
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Emoción y orgullo en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Emoción y orgullo en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La Cámara de Diputados de Santa Fe entregó distinciones a jóvenes nacidos o residentes de la provincia. Tienen entre 15 y 29 años de edad, y sobresalen por su aporte en ámbitos como participación ciudadana y compromiso democrático; promoción de los derechos humanos y la inclusión social; innovación científica, tecnológica o educativa y desarrollo cultural y artístico, entre otros.

Algunos de los galardones reconocieron a equipos, por lo que las premiaciones alcanzaron en realidad a más de 30 santafesinos y santafesinas. La emotiva ceremonia de entrega de estatuillas y diplomas, se realizó en el recinto de la Cámara (que preside la diputada Clara García), y contó con la presencia de familiares y amigos de los jóvenes sobresalientes.

Los aplausos y las lágrimas de emoción fueron constantes durante el encuentro, donde se puso de manifiesto el orgullo que los seres queridos de los distinguidos, y los legisladores, sienten por el compromiso, dedicación y talento de estos chicos y chicas, que viven en distintas ciudades y pueblos del territorio provincial.

El proceso de selección

Cada diputado tenía la posibilidad de postular a una persona y los resultados de la selección permitieron armar una lista de estos santafesinos con un presente y un futuro notable y alentador.

Los destacados de la provincia

1. Santiago Ferrero y Thiago Alberto Llorente. Crearon brigadierlopez.ar, un chatbot con inteligencia artificial para dialogar con la figura del Brigadier López. Propuesta de la diputada Celia Arena. Ámbito: innovación científica, tecnológica o educativa.

2. Nicole Morales (Pueblo Esther). Profesora de Educación Especial, fundadora y presidenta de la Asociación Civil Somos Tikins. Propuesta del diputado Juan Argañaraz. Ámbito: Promoción de los derechos humanos y la inclusión social

3. Valentín Goncalves. Agente productor del Mercado de Capitales y estudiante de Abogacía (UNL). Da charlas de educación financiera y de prevención de apuestas en niños, niñas y adolescentes. Propuesta de la diputada Natalia Armas Belavi. Ámbito: Acciones solidarias o comunitarias

4. Agustín Traverso Lalic. Colaborador del Observatorio Político Electoral (UNR), creador del Simulador Electoral, una herramienta de acceso libre. Propuesta de la diputada Claudia Balagué. Ámbito: Participación ciudadana y compromiso democrático

5. Kataribe Studio (Paloma Pagano, Julieta Vismara, Laureano Diez, Valentina Conte y Emma Pfann). Estudiantes de Comunicación Social (UNR), crearon el videojuego “Vigilia” sobre la historia de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Propuesta del diputado Carlos Del Frade. Ámbito: Desarrollo cultural y artístico.

6. Morena Abdala (Pavón Arriba) Voleibolista de las selecciones juveniles argentinas. Propuesta del diputado Joaquín Blanco. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia.

7. Nicolás Armayor (Venado Tuerto) Cantante de folklore, ganó dos veces el Pre-Cosquín y participó en La Voz Argentina. Propuesta del diputado Leonardo Calaianov. Ámbito: Desarrollo cultural y artístico.

8. Faustino Cifre Bucci (Rufino). Piloto de automovilismo. Propuesta de la diputada María Fernanda Castellani. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia

9. Lautaro Castricini (Correa) Nadador, cuatro veces campeón sudamericano en 2025. Propuesta del diputado Fabián Cejas. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia.

10. Comisión Directiva de la Federación Universitaria del Litoral (FUL). Recibieron Juan Cruz Español y Julia Salas. Propuesta del diputado José Corral. Ámbito: Liderazgo juvenil y fortalecimiento de la participación ciudadana.

11. Santiago Gabriel Peretti (San Jerónimo Norte) Alumno de la EETP N° 696, destacado en olimpíadas académicas nacionales y con mención honorífica en las Becas del Instituto Balseiro. Propuesta del diputado Mariano Cuvertino. Ámbito: Innovación científica, tecnológica o educativa.

12. Estudiantes de la EETP N° 643 “Granaderos de San Lorenzo” (Roldán). Los 18 alumnos que construyen un auto eléctrico para el Desafío Eco YPF. Recibieron el Profesor Norberto Raúl Cabral y los estudiantes Santino Cirilli y Joaquín Zalba. Propuesta de la diputada Silvana Di Stéfano. Ámbito: Innovación científica, tecnológica o educativa.

13. Paulina María Contini. Canoísta del Club Náutico El Quillá, que figuró entre las diez mejores del mundo en 1500 mts (Mundial Universitario FISU 2024). Propuesta dipuatda Ximena García. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia.

14. Matías Joaquín Peralta Proske (Santa Fe). Autor del libro autobiográfico “Soy el Matías: Ni víctima ni premio consuelo”, sobre la adopción y el derecho a crecer en familia. Propuesta de la diputada Ástrid Hummel. Ámbito: Promoción de los derechos humanos y la inclusión social

15. Maximiliano Jacuzzi (Villa Ocampo) Voleibolista de la Selección Argentina U17, subcampeona sudamericana y cuarta en el Mundial de Qatar. Propuesta de María del Rosario Mancini. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia.

16. Máximo Salzmann (San Carlos Centro). Ingeniero, fundador de Tecnomotion. Desarrolla prótesis biónicas y tecnologías asistivas con inteligencia artificial e impresión 3D. Propuesta del diputado Omar Perotti. Ámbito: Innovación científica, tecnológica o educativa

17. Jazmín Pennesi (Rosario). Licenciada en Biotecnología (UNR) con el mejor promedio de su promoción y doctoranda que investiga la resistencia bacteriana a antibióticos. Propuesta de la diputada Alejandra Rodenas. Ámbito: Innovación científica, tecnológica o educativa.

18. Juan Ignacio Fankhauser (Vera). Nadador paralímpico, bicampeón argentino en la categoría S14 e integrante de la Master List internacional de VIRTUS. Propuesta del diputado Sergio Rojas. Ámbito: Actividades deportivas de relevancia

19. Gianluca Bertello (Reconquista). Autor de “Reprogramado por el dolor”, un libro sobre el bullying, y de más de 30 charlas en escuelas e instituciones. Propuesta del diputado Martín Rosúa. Ámbito: Promoción de los derechos humanos y la inclusión social

20. Creadoras de SynApp: Jazmín Colignon, Martina Kaufmann y Camila Belén Suligoy (Malabrigo) Crearon un ecosistema de pulsera biomédica, app con inteligencia artificial preventiva y red de apoyo humano. Obtuvieron el segundo puesto nacional en EY STEM 2026. Propuesta del diputado Dionisio Scarpin. Ámbito: Innovación científica, tecnológica o educativa

21. Joaquín Carvalho. Estudiante de Ciencia Política (UNR) y presidente de la Federación Universitaria Argentina. Recibieron Juan Cruz Español y Julia Salas. Propuesta del diputado Germán Scavuzzo. Ámbito: Liderazgo juvenil y fortalecimiento

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