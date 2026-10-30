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Newell's: el sueño de la clasificación a los playoffs se apoya en la defensa

A pesar de las bajas en Newell's, Frank Kudelka armó su fortaleza sustentado en el sistema defensivo para creer en llegar lejos en el Clausura

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

30 de octubre 2026 · 06:10hs
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Cada vez más sólido. Josué Reinatti se afianzó bajo los tres palos del arco de Newells y brinda seguridad pese a su juventud.

Leonardo Vincenti / La Capital

Cada vez más sólido. Josué Reinatti se afianzó bajo los tres palos del arco de Newell's y brinda seguridad pese a su juventud.

En el fútbol, una de las frases que se repite a menudo es “no hay mejor defensa que un buen ataque” y el Newell's de Kudelka no le hace honor a esa máxima, ya que una estadística sobre el fútbol argentino indica que la Lepra está entre los tres equipos con más efectividad a nivel defensivo.

La página “Data Moroni”, que hace un análisis pormenorizado de las estadísticas en el fútbol nuestro, confirmó que el conjunto rojinegro está tercero en un ranking donde se evalúa más remates recibidos por gol concebido, esto conlleva a una mayor resistencia observada. Este estudio, no aísla el aporte del arquero leproso Josué Reinatti.

El equipo con más efectividad defensiva es Lanús con 10 goles concedidos sobre 14 partidos jugados, con un índice de 19,30. En el segundo puesto aparece sorprendentemente San Lorenzo, quien hoy está fuera de la fase clasificatoria, con 16,17, con 12 sobre la misma cantidad de encuentros. Y muy cerquita está la Lepra, en la tercera posición, quien recibió 10 goles sobre 14 PJ, con un índice de 16.

Leer más: Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

Gran nivel de Reinatti en Newell's

Sin dudas, la clave de estos números que lo alojan al Rojinegro en una muy buena posición en el potencial defensivo, tiene varias aristas para destacar.

Una de ellas, es el gran nivel que mantiene Josué Reinatti bajo los tres palos, siendo una de las claves de esta buena campaña de Newell’s.

Pero, claramente, el gran nivel del guardameta de la Lepra no es la única estadística positiva que lo deja entre los equipos más fuertes a nivel defensivo. El formato y equilibrio que ha marcado durante casi todo el torneo la línea de cuatro en el fondo leproso es un punto que hay que subrayar.

Leer más: Alerta en Newell's: otra baja sensible en defensa para el choque contra Unión

Las duplas utilizadas

Uno de los ítems a señalar en ese aspecto, es el elevado rendimiento de la dupla de marcadores centrales. En ese orden, Lautaro Giannetti junto a Lucas Carrizo, encabezan la cantidad de cotejos disputados juntos (6 partidos jugados) con un buen rendimiento.

A ese binomio, le siguen con 3 encuentros disputados, Cabrera-Carrizo y Cabrera-Giannetti y apenas, con un partido jugando juntos, aparecen las parejas de Cabrera-Goitea en el primer partido del campeonato y Goitea-Giannetti.

El destacado rendimiento de Martín Ortega, quien estuvo presente en 11 partidos del Clausura, más la aceptable actuación de Franco Escobar, tanto por derecha como por izquierda (7 PJ) y Jerónimo Russo (8 PJ), le dieron el equilibrio justo a una línea defensiva que se sobrepuso a lesiones y sanciones.

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