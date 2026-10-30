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Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

El Canalla visita a Sarmiento en medio de la lucha titánica por el título de Liga. Si gana queda puntero y esperará por Boca y Argentinos Juniors

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de octubre 2026 · 06:00hs
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Emanuel Coronel grita el primero de Central en el gran triunfo frente a Huracán

Celina Mutti Lovera / La Capiital

Emanuel Coronel grita el primero de Central en el gran triunfo frente a Huracán, en el Gigante.

Rendirse jamás. Ese parece ser el lema de Central en este tramo final de la temporada en la que la pelea por el título de Liga lo mantiene más activo que nunca. La clasificación a las instancias finales del torneo Clausura ya la tiene en el bolsillo y será el próximo objetivo, pero la inmediatez le marca otra cosa a este equipo de Jorge Almirón. El Canalla vuelve a calzarse los guantes porque si hay algo que pretende es no bajarse del ring. El partido de este viernes por la noche (a las 21.15 y con arbitraje de Andrés Merlos) en Junín ante Sarmiento es el examen que le toca aprobar para mantener viva la ilusión del bicampeonato.

No hay nada que sorprenda en Central por estos días, porque la historia es la misma de siempre. La lucha por el título lo obliga, una vez más, a jugar con la firmeza con la que lo viene haciendo. Como sucedió en la previa del choque contra Huracán, el Canalla tiene la posibilidad de tirarles nuevamente toda la responsabilidad a sus competidores más importantes.

El camino es uno solo: ganar en Junín para pasar nuevamente la línea de Boca y Argentinos Juniors y después sentarse a esperar para ver cómo les va al Xeneize y al Bicho de La Paternal.

Un largo camino recorrido

Hace ya un largo tiempo que el equipo de Almirón transita este camino en el que las exigencias están a la orden del día y que no le permiten ni siquiera pestañear. Es jugar con los ojos bien abiertos.

>>Leer más: Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Ángel Di María es uno de los que aporta talento en este Central de Jorge Almirón.

Ángel Di María es uno de los que aporta talento en este Central de Jorge Almirón.

Fue muy bueno el paso que dio contra Huracán, en el que logró treparse a la cima en la tabla anual, pero los resultados que vinieron después (Boca derrotó a Independiente y Argentinos Juniors a Independiente Rivadavia) le jugaron en contra y volvieron a bajarlo a la tercera posición. De allí el condicionamiento extremo que tiene otra vez en agenda.

Igual, esto que le ocurre es lo mejor que le puede pasar. Sería mucho menos atractivo jugar por jugar, aun habiendo asegurado un lugar en los playoffs del torneo Clausura. Es que la zanahoria que tiene en frente no es cualquier cosa. Lo que hay ahí adelante es nada menos que un título, que se sumaría al que ya obtuvo este año en la Supercopa Internacional.

Un antecedente que moviliza

Y si bien hay varios equipos que la pelean con firmeza, para el Canalla esta posibilidad implica un desafío extra, porque fue el equipo que ganó la anual en la temporada pasada en medio de esa tormenta que se desató luego de que la Liga Profesional decidiera premiarlo con un título que no estaba en los papeles.

Lo cierto es que entre el pasado y el presente, Central se mueve al compás de una ilusión gigante, que quiere coronar con una nueva vuelta olímpica. Si se le alinean todos los planetas, eso podría ocurrir entre el miércoles y el viernes de la semana próxima.

El último partido como visitante de Central fue victoria, ante Atlético Tucumán. El Canalla quiere repetir en Junín.

El último partido como visitante de Central fue victoria, ante Atlético Tucumán. El Canalla quiere repetir en Junín.

Pero lejos está en Arroyito esto de intentar hacer futurología. Hay un presente que exige demasiado y al cual prestarle la atención que amerita. De nada le sirve poner en la mira el encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto si primero no hace los deberes en Junín.

>>Leer más: Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Central debe ganar y esperar

Si eso ocurre sí llegará el tiempo de sentarse a ver el domingo el superclásico esperando que Boca resigne algún punto y lo mismo el lunes, con el deseo de que Atlético Tucumán le complique la existencia a Argentinos Juniors.

El potencial futbolístico de Central no estará a pleno en esta oportunidad por la baja de Franco Ibarra y es algo a lo que también deberá sobreponerse. Al menos cuenta con el buen antecedente de lo que fue el triunfo en Tucumán, donde tampoco Almirón pudo contar con el volante central.

A dos fechas del final, Central está en un lugar de privilegio, con ansias de lograr un nuevo título, pero obligado a no dar ningún paso en falso. En este viaje a Junín vuelve a ponerse los cortos, a atarse los botines y también a ajustarse con los guantes para un nuevo round. Nadie quiere en Arroyito bajarse del ring y que la pelea se termine.

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