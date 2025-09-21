Boxeo: la Princesita Bermúdez noqueó y logró una histórica triple corona del mundo

La Princesita Bermúdez venció en el primer round a la canadiense Sara Bailey, en Ottawa. Unificó los títulos mundiales minimosca AMB, OMB y FIB

La Princesita Bermúdez, con los tres cinturones del mundo, junto a su equipo. Triunfo histórico para el boxeo argentino.

Evelin Bermúdez obtuvo un triunfo histórico para el boxeo argentino. La boxeadora de Villa Gobernador unificó los títulos del mundo minimosca AMB, OMB y FIB con una fantástica victoria por nocaut en el primer round frente a la canadiense Sara Bailey.

Para hacer más épica la victoria, la Princesita la consiguió en Canadá, en el festival celebrado en Hard Rock Casino de Ottawa.

La Princesita Bermúdez se convirtió, junto a la porteña Celeste Alaniz, en la única representante argentinas de la historia en conseguir en forma conjunta los cinturones mundiales de tres organizaciones. Previo al combate, tenía los títulos del mundo de la OMB y FIB, que en Ottawa defendió por cuarto ocasión.

"Ahora a disfrutar de esto, seguir entrenando y buscar el título que me falta" , manifestó la campeona, quien ya se planteó su siguiente meta: conseguir la corona CMB , que tiene la mexicana Lourdes Juárez. La azteca defenderá el cinturón el 18 de octubre frente a su compatriota Yésica Nery Plata.

Más que Princesita, reina absoluta en Canadá

La Princesita Bermúdez (22-1, 8 nocauts), de 28 años, salió a pelear en Ottawa con una enorme determinación. Pegó duro y derribó en dos ocasiones a Bailey (6-1), de 31 años, antes de que el árbitro decretara el nocaut técnico a pocos segundos de la campana del final del primer round.

"Vengo de muy abajo y esto es un sueño que puedo cumplir. Gracias a mi papá (Tito Bermúdez) que me entrenó y especialmente a mi mamá, que me hizo una mujer guerrera. Somos una familia humilde, que siempre me enseñó a luchar desde el minuto cero", declaró la Princesita.