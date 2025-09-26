La sorprendente decisión que tomó un arquero campeón del mundo: a los 75 años terminará el secundario

Ubaldo Fillol lo reveló a través de las redes sociales. El Pato fue uno de los mejores de la historia en su puesto.

Fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino y en 1978 se consagró campeón del mundo con la selección. Ubaldo Fillol es una auténtica leyenda, porque además todos los que lo trataron lo definen como una gran persona. Y ahora tomó una decisión que reforzará su excelente imagen.

A los 75 años, el exarquero de River reveló que piensa terminar el colegio secundario, que en su momento interrumpió para darle prioridad a su carrera futbolística.

El Pato, como lo conoce todo el mundo del fútbol y fuera de él, comunicó su decisión con una publicación en sus redes sociales y despertó así la admiración de mucha gente que lo felicitó y lo alentó para saldar esa cuente pendiente de su vida personal.

El exfutbolista nació en San Miguel del Monte, pero se mudó a la gran ciudad cuando era adolescente y se incorporó a las difisiones inferiores del club Quilmes. Fue allí donde debutó en primera división.

Ese fue el comienzo de una gran carrera futbolística, que continuó en Racing, River, Arentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y por supuesto la selección argentina, con la que conquistó el Mundial del 78 en el país. Fillol era el arquero titular indiscutible de ese equipo campeón.

A lo largo de su extensa carrera, mostró cualidades notables que lo consolidaron como un referente histórico del arco y una de las figuras más importantes en su puesto, no sólo en el país, sino incluso fuera de él.

Ubaldo Fillol: "Voy a darlo todo para terminar"

Fillol contó que ya se compró una computadora para poder iniciar sus estudios a distancia y cumplir el objetivo. "Siendo muy pequeño lo abandoné y me sentía culpable. No culpé nunca a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie. Era una cosa inconclusa que había dejado de lado", escribió. Y añadió: "Voy a poner hice cuando era profesional en el fútbol. Voy a dar todo para poder terminar las 28 materias".