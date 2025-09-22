La Capital | La Región | Expo Carreras

Se viene la Expo Carreras 2025 en Villa Gobernador Gálvez

El martes 23 tendrá lugar en plaza San Martín a partir de las 10, con la presencia de 15 universidades e instituciones de nivel terciario y su oferta educativa

22 de septiembre 2025 · 11:20hs
La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades

La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades, institutos y empresas, obteniendo información detallada y realista sobre las opciones disponibles.

En el marco del “Septiembre Joven”, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante la “Expo carreras 2025”, una iniciativa que tiene como fin poner en conocimiento a estudiantes de las escuelas secundarias sobre las diferentes propuestas universitarias y terciarias a las que pueden acceder. La misma se llevará a cabo el martes 23 de septiembre de 10 a 15 en la plaza San Martín, ubicada en Mitre y Oppici.

Desde el municipio expresaron que la Expo Carreras contará con la participación de más de 15 universidades e instituciones terciarias de la región.

Con respecto al tema, la coordinadora de Educación, Yamila Novo, expresó: “Es una actividad que está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad, en la que contaremos con 17 instituciones, entre universidades e institutos terciarios, para que puedan ofrecer sus propuestas educativas a chicos y chicas que transitan el último año de la secundaria”.

De qué se trata Expo Carreras

“La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades, institutos y empresas, obteniendo información detallada y realista sobre las opciones disponibles, permitiendo un análisis crítico y profundo, desde la veracidad de la información brindada”, agregó.

Al mismo tiempo, Novo resaltó que “además de las universidades y terciarios, vamos a contar con diferentes stand municipales como orientación vocacional, el área de Empleo, el Área Joven, Centros de Día, y una zona de juegos”, agregó la funcionaria.

Instituciones educativas participantes

De la Expo carreras participarán el Instituto Fundación Hospital Oliveros; el Instituto de Mecánica Dental, el ISPI n° 4067 “D’Ibarre”; Instituto Superior Don Bosco; ISPI 4040 Centro de Estudios Superiores de Rosario; IUNIR; Instituto Superior Federico Grote; la Universidad Nacional de Rosario; el Instituto 24; el Instituto San Martín; el Instituto Politécnico Superior; el Instituto provincial de Bellas Artes; el ISET 55; el IESERH; el Saint Patrick; el Santísimo Rosario y el IES 28.

