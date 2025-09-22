Se viene la Expo Carreras 2025 en Villa Gobernador Gálvez

El martes 23 tendrá lugar en plaza San Martín a partir de las 10, con la presencia de 15 universidades e instituciones de nivel terciario y su oferta educativa

La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades, institutos y empresas, obteniendo información detallada y realista sobre las opciones disponibles.

En el marco del “Septiembre Joven”, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez llevará adelante la “Expo carreras 2025” , una iniciativa que tiene como fin poner en conocimiento a estudiantes de las escuelas secundarias sobre las diferentes propuestas universitarias y terciarias a las que pueden acceder . La misma se llevará a cabo el martes 23 de septiembre de 10 a 15 en la plaza San Martín , ubicada en Mitre y Oppici.

Desde el municipio expresaron que la Expo Carreras contará con la participación de más de 15 universidades e instituciones terciarias de la región.

Con respecto al tema, la coordinadora de Educación, Yamila Novo, expresó: “Es una actividad que está dirigida a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad, en la que contaremos con 17 instituciones, entre universidades e institutos terciarios, para que puedan ofrecer sus propuestas educativas a chicos y chicas que transitan el último año de la secundaria”.

“La jornada permite que los adolescentes puedan interactuar directamente con representantes de universidades, institutos y empresas, obteniendo información detallada y realista sobre las opciones disponibles, permitiendo un análisis crítico y profundo, desde la veracidad de la información brindada”, agregó.

Al mismo tiempo, Novo resaltó que “además de las universidades y terciarios, vamos a contar con diferentes stand municipales como orientación vocacional, el área de Empleo, el Área Joven, Centros de Día, y una zona de juegos”, agregó la funcionaria.

Instituciones educativas participantes

De la Expo carreras participarán el Instituto Fundación Hospital Oliveros; el Instituto de Mecánica Dental, el ISPI n° 4067 “D’Ibarre”; Instituto Superior Don Bosco; ISPI 4040 Centro de Estudios Superiores de Rosario; IUNIR; Instituto Superior Federico Grote; la Universidad Nacional de Rosario; el Instituto 24; el Instituto San Martín; el Instituto Politécnico Superior; el Instituto provincial de Bellas Artes; el ISET 55; el IESERH; el Saint Patrick; el Santísimo Rosario y el IES 28.

>> Leer más: Villa Gobernador Gálvez revitaliza su litoral y consolida un espacio comunitario