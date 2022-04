Van a juicio por asesinar a un subcomisario, 28 años después

Dos ex policías, uno de la Policía Federal y otro de la bonaerense, comenzarán a ser juzgados desde el lunes por el crimen del subcomisario Jorge Gutiérrez, hermano del ex intendente de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez, quien fue asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a La Plata. El juicio, que estará a cargo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata y se desarrollará desde las 9 en la sala A de la planta baja de los tribunales platenses, tendrá en el banquillo de los acusados al ex cabo de la PFA, Alejandro Santillán, y al ex agente de la bonaerense Francisco Mostajo, acusados del delito de “homicidio agravado por alevosía”.