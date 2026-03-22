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Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La víctima, de 44 años, trabajaba en la Policía Federal. Investigan un presunto forcejeo previo para determinar si el disparo fue accidental

22 de marzo 2026 · 17:27hs
La vícima

La vícima, empleada de la Policía Federal, estuvo internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde murió a las 19.45 del sábado

Una agente de la Policía Federal (PFA) de 44 años murió asesinada de un balazo en la cabeza el sábado en su casa de Villa Gobernador Gálvez y el principal sospechoso es un adolescente de 15 años, hijo de la víctima.

Entre las hipótesis principales se investiga una posible discusión y forcejeo previo entre la mujer y el chico, que luego de ser demorado en una comisaría fue restituido a su padre, empleado de la policía provincial.

Disparo mortal

El trágico episodio se desencadenó el sábado a la tarde en una casa de Bécker al 1300, en la zona sur villagalvense. Según fuentes policiales, minutos después de las 17.30 ingresó un llamado a la central de emergencias 911 que daba cuenta de una mujer que había sido herida de arma de fuego en la cabeza. Ya ese primer parte señalaba al adolescente hijo de la víctima como presunto autor.

Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) y alrededor de las 18.20 se indicó desde el centro de salud que estaba intubada con una herida de arma de fuego en el cráneo. Posteriormente, a las 19.45 se confirmó su deceso.

Investigación

Respecto de lo sucedido solo trascendió que el hijo de la mujer, que se desempeñaba como cabo primera en la División Unidad Operativa Federal (Duof) de Rosario, fue demorado en la comisaría 16ª y luego restituido a su padre, también policía que se desempeña en el Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez. En ese sentido, fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que el arma reglamentaria del empleado policial fue secuestrada y que interviene en la investigación la División Judicial de la Unidad Regional II de policía de Rosario.

Asimismo, los voceros consultados señalaron que interviene en el hecho la fiscal Virginia Gabenara, de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

En principio la investigación apunta a establecer la mecánica de lo sucedido en la casa de la víctima, que al parecer se encontraba franco de servicio, para establecer si el disparo fue accidental o no. En ese sentido una versión indicaba que al adolescente habría estado manipulando el arma, que su madre intentó quitársela y en ese marco hubo un forcejeo que culminó con el disparo mortal.

Al cierre de esta edición se esperaba la información que pudieran aportar las pericias balísticas y demás diligencias realizadas en la escena del crimen para constribuir a esclarecer el trágico episodio.

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