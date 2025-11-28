Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Una investigación de la Procunar derivó en allanamientos en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución contra una organización dedicada al narcotráfico

Una investigación por narcotráfico derivó este jueves en una serie de allanamientos con detenidos, secuestros de cocaína , armas de fuego y miles de dólares . Los procedimientos, enmarcados en la Justicia federal, se realizaron en Rosario, Granadero Baigorria, Casilda y Villa Constitución.

Como resultado de los operativos la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró aproximadamente 52 kilos de cocaína distribuidos en 53 pane s. Como hubo procedimientos en puntos de venta los agentes también hallaron droga fraccionada para comercializar al menudeo.

La investigación la llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Matías Scilabra, y la Unidad Fiscal Rosario del Ministero Público Fiscal, desde donde intervino el fiscal Franco Benetti. Fuentes oficiales indicaron que la pesquisa y los operativos se llevaron a cabo en el marco del Plan Bandera.

Una red de tráfico

Fuentes de la investigación indicaron que la pesquisa alcanzó a reconstruir la cadena de tráfico de cocaína, desde el aprovisionamiento en el norte del país hasta la venta barrial en Rosario y alrededores. "Se identificó y detuvo a los integrantes de la célula que viajaba de manera reiterada al norte del país para adquirir la cocaína de origen boliviano", indicaron.

Esa droga, luego, era trasladada y distribuida en Rosario y otras localidades vecinas. En ese sentido identificaron a los puntos de acopio y fraccionamiento, donde se preparaba el estupefaciente para su venta al menudeo.

Cocaína, armas y detenidos

En total fueron 29 los allanamientos realizados en distintas localidades. Por el momento no trascendió a qué organización criminal apuntó la investigación ni se conoció la identidad de los 13 demorados que hay por el momento.

Respecto de los secuestros, además de la droga ya mencionada, se registraron 13 armas de fuego y cerca de 800 municiones de distintos calibres. En cuanto al dinero se reportó el hallazgo de 60 mil dólares y 55 millones de pesos en efectivo. También hubo secuestros de vehículos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.