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Policía detenido a por golpear a su pareja y a su hijo de cinco meses

La mujer también trabaja en la fuerza de seguridad. El agente recuperó la libertad, pero enfrentará una acusación por lesiones en contexto de violencia de género

19 de octubre 2026 · 10:17hs
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Policía detenido por golpear a pareja e hijo. El caso de violencia de género sucedió en Granadero Baigorria

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Policía detenido por golpear a pareja e hijo. El caso de violencia de género sucedió en Granadero Baigorria

Un policía fue detenido anoche por agredir físicamente a su pareja, también integrante de la fuerza de seguridad, y a su hijo de cinco meses. Tras permanecer unas horas detenido, el agente involucrado recuperó la libertad porque las víctimas sufrieron heridas leves, pero será imputado por ese delito.

El caso de violencia de género sucedió en Corrientes al 1.100, en Granadero Baigorria. El incidente trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911 en la que se advertía que en ese lugar se había producido caso de violencia intrafamiliar en el que estaba involucrados dos integrantes del Comando Radioeléctrico.

Fuentes de la investigación señalaron que la mujer policía declaró que mantuvo una discusión con su pareja que escaló en tensión y terminó siendo golpeada con un puñetazo en la cabeza y que también recibió un cachetazo su hijo de cinco.

Cuál es la situación judicial del policía

Minutos después acudió al lugar personal médico y más efectivos policiales. Los voceros indicaron que se constataron lesiones leves en la mujer y en el menor por lo que se procedió a la detención del policía. En el mismo procedimiento, también quedó secuestrada el arma y el chaleco reglamentarios.

>> Leer más: Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que la víctima no solicitó restricción para su pareja. La fiscal María Ángeles Lagar de la Unidad de Flagrancia dispuso que el policía quede en libertad con formación de causa por lesiones leves en contexto de violencia de género con prohibición de acercamiento a las víctimas.

El policía quedó citado a audiencia imputativa para el 3 de noviembre en la Unidad de Violencia de Género del MPA. Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que el caso a nivel interno quedó en manos de la División Judiciales y al policía se le retiró el arma reglamentaria.

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