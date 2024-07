Un pescador de Puerto Gaboto denunció un allanamiento ilegal a su vivienda

Pellegrini relató que la situación que denuncia comenzó el 26 de abril pasado cuando fue al club Náutico de Gaboto a bajar, como hacía todos los días, su embarcación para ir a trabajar. “Me encontré con que agentes de Los Pumas (en alusión a la policía rural de la provincia) estaban junto a mi embarcación y me dijeron si podíamos charlar. Los invité a mi casa y de repente llegó un móvil con más policías de Los Pumas y hacen un allanamiento sin orden. Entonces le sacaron fotos a tres pedazos de carne que tenía en mi freezer y que me habían regalado unos turistas en la isla ”, relató el denunciante, sobre unas fotos que habrían usado para incriminarlo en un hecho de abigeato contra un productor de la zona.

El pescador explicó que antes de que eso sucediera había intentado hablar con el jefe comunal de Gaboto sobre la tasa de fiscalización que, según dijo, se reparte en un 70% para la comuna, que “lo debe destinar a obras para los pescadores”, y el resto para el gobierno provincial. “Luego de reclamarles que me muestren un balance del dinero, fui al Náutico (por la guardería comunal) y ahí me enteré de que había una orden que me impedía bajar el bote alegando que yo había subido animales muertos en su bajada de lanchas”, recordó el pescador.