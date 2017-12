El vínculo entre el juez Juan Carlos Vienna y el manager de boxeo Luis Paz, padre del asesinado Martín "Fantasma" Paz, se preveía como uno de los blancos preferidos de las defensas de los acusados en la causa por asociación ilícita contra la banda de Los Monos para atacar la instrucción direccionada de la misma. Y ayer quedó claro cuando la defensa del núcleo duro del clan de barrio Las Flores llamó a declarar a un escribano que certificó que una foto subida a una web donde se ve al magistrado sentado a dos butacas de distancia de Paz en una pelea de box en Texas, y en compañía de sus parejas, no es un montaje sino una toma real.

La foto de Vienna mirando el cruce boxístico entre el santafesino Marcos "Chino" Maidana y el estadounidense Adrien Broner en el estadio Alamo Dome, en San Antonio (Texas), es una de las joyitas más preciadas por la defensa de Los Monos. La imagen es del 14 de diciembre de 2013, cuando los pugilistas se disputaban el título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo, que quedó en manos del argentino.

En la imagen se ve al juez instructor de la causa 913/12 (que se inició con el crimen de Martín Paz y derivó en la causa que hoy se ventila en juicio) sentado a la derecha de su pareja. A la izquierda de la mujer, otra mujer y, al lado de ella, Luis Paz.

La foto proviene de la web GigaPan.com, un sitio de internet destinado a alojar fotos panorámicas de altísima resolución. La calidad de las imágenes permite que, al hacer zoom, se tenga un detalle muy preciso de algo que en la panorámica era impensado ver. Así se obtuvo la foto de Vienna junto a Paz.

La escritura

Pablo B. es el escribano que ayer fue citado como testigo de una de las defensas en el juicio contra 25 personas acusadas de conformar una asociación ilícita con la finalidad de cometer varios delitos. El profesional respondió a las preguntas del abogado Fausto Yrure, quien representa al núcleo duro de Los Monos.

El escribano contó que en septiembre de 2014 Vanesa Barrios, la esposa de Ariel Máximo "Guille" Cantero se presentó en su despacho para "realizar una constatación material relacionada a un sitio en internet donde había una fotografía".

Según recordó, y según consta además en la escritura elaborada luego de la constatación, su trabajo consistió en ingresar a GigaPan.com y buscar una foto panorámica de la pelea Maidana-Broner del 14 de diciembre de 2013. "La foto tiene la opción de zoom. Barrios acercó la imagen y me pidió que imprima una copia. Una vez impresa y entregada, confeccioné la escritura", explicó el escribano.

El fiscal Gonzalo Fernández Bussy preguntó al escribano si, además de dar fe de que esa fotografía estaba en esa web, había constatado quién la había cargado en el sistema. Pablo B. negó haberlo hecho.

Polémica

La instrucción de la causa en juicio se inició el 8 de septiembre de 2012 cuando el juez Vienna comenzó a investigar el homicidio de Martín "Fantasma" Paz, el hijo de Luis, asesinado a balazos cuando circulaba en su flamante cupé BMW por Entre Ríos y 27 de Febrero.

En base a una hipótesis de la disuelta División Judiciales de la Unidad Regional II de policía, que indicaba que ese crimen había sido ordenado por Los Monos por una deuda por drogas que el "Fantasma" tenía con ellos, Vienna ordenó las escuchas telefónicas que son el principal sustento de la acusación.

Pero los Cantero aseguran que fue Luis Paz quien mandó a matar a Claudio "Pájaro" Cantero el 26 de mayo de 2013 como un vuelto por el asesinato del "Fantasma". Y por eso las defensas apuntan al vínculo entre el magistrado y el ex manager de box para atacar la investigación.

Lo cierto es que Vienna y Paz compartieron su asistencia a esa pelea en diciembre de 2013, pero no fue la única. A mediados de abril de ese mismo año habían ido y regresado de los Estados Unidos y ambos asistieron a otro cruce pugilístico: la pelea en la que Floyd Mayweather venció a Robert Guerrero en Las Vegas (Nevada) el 4 de mayo. En ambos casos, las planillas de la Dirección de Migraciones del aeropuerto de Ezeiza los nombra embarcando casi en forma simultánea, aunque Vienna siempre dijo que eso no ocurrió y hasta llegó a decir que no conocía a Luis Paz.

Después de regresar a la Argentina tras la pelea en Nevada, Vienna firmó el primer allanamiento contra el clan de Las Flores.





La declaración por escrito de quien fuera secretaria del juzgado de Instrucción Nº 4 a cargo del juez Juan Carlos Vienna durante la pesquisa de la causa a Los Monos se leyó ayer en la 18ª jornada del juicio oral a la banda con base en barrio Las Flores. La actual magistrada civil Mariana Martínez respondió en frases breves y de corte técnico el pliego de 16 preguntas que le habían elevado los defensores de los principales acusados.

La mayoría de las preguntas versaron sobre acciones judiciales o policiales encaradas al inicio de la investigación, cuando el objeto de la pesquisa era aún el crimen de Martín "Fantasma" Paz, hecho a partid del cual comenzaban a ordenarse las primeras escuchas telefónicas a la familia Cantero.

La actual jueza había sido convocada al juicio a Los Monos tanto por las defensas como por la fiscalía, que luego desistió de interrogarla. Amparada en el derecho que le otorga su actual investidura, Martínez ofreció declarar por escrito en el juicio. Y a pesar de que los abogados se oponían, así fue ordenado por el tribunal. Los defensores del núcleo duro de la banda (Fausto Yrure, Carlos Edwards, Adrian Martínez y Carlos Varela) le remitieron un pliego de 16 preguntas que la ex secretaria contestó por escrito. Las respuestas se leyeron ayer: fue escueta y se limitó a reconocer la investigación.

Un vínculo condicionante

El abogado Fausto Yrure, defensor de Ariel "Guille" Cantero y Ramón "Monchi" Machuca, procesados como jefes de Los Monos, y de sus allegados más directos, enunció ayer una por una ante los magistrados las preguntas enviadas a Martínez. El secretario del tribunal fue dando lectura de las respuestas. En la mayoría de los casos la ex secretaria debía reconocer la autenticidad de oficios o si estaba su firma inserta en ellos, de manera que las respuestas eran breves. Tras escuchar esas contestaciones, el defensor les fue explicando a los jueces de qué se trataban esos oficios y actuaciones judiciales sobre los que interrogaron a la magistrada.

Se trata sobre todo de medidas adoptadas tras el crimen de Paz, un allegado a los Cantero que fue ejecutado a tiros el 8 de septiembre de 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero. Su asesinato, cometido por sicarios en moto, derivó en la causa contra Los Monos que, según esa hipótesis, habrían ordenado el ataque.

Los abogados también preguntaron sobre medidas judiciales relacionadas con Luis Paz, el padre la víctima, con quien las defensas señalan que el juez Vienna habría tenido una relación personal (ver nota central).

La principal teoría de las defensas es que ese vínculo condicionó a Vienna, al punto de perseguir a la Cantero por razones personales y de manera arbitraria. Por eso, los 16 aspectos sobre los que interrogó la defensa tienen relación directa con su estrategia en el juicio.