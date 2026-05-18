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Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por ser cómplice de un crimen en Puerto San Martín

Alexis Martínez fue sentenciado en juicio oral como partícipe secundario del crimen de Juan "Gualilo" Ojeda, apuñalado por su hijastro el año pasado

18 de mayo 2026 · 19:42hs
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El juicio por el crimen de Juan Ojeda en Puerto San Martín se realizó en los tribunales de San Lorenzo

Foto: Poder Judicial de Santa Fe.

El juicio por el crimen de Juan Ojeda en Puerto San Martín se realizó en los tribunales de San Lorenzo

Un hombre fue condenado a seis años de cárcel como partícipe secundario del crimen de Juan Ojeda en Puerto San Martín. Se trata de Alexis Martínez, quien estaba acusado de llevar en su moto al sindicado autor material, un hijastro de la víctima que permanece prófugo.

La fiscalía había solicitado once años de cárcel para el acusado, pero el juez de primera instancia Guillermo Lanfranco Pari, a cargo del tribunal oral durante el juicio oral en los tribunales de San Lorenzo, resolvió una pena de seis años. Los motivos que fundamentaron la sentencia serán dados a conocer los próximos días.

Crimen

Ojeda fue asesinado el 9 de enero de 2025 en Puerto San Martín. Según trascendió de la investigación, el hombre estaba aompañado por un sobrino y pidiendo monedas a los camioneros que pasaban por la zona de Belgrano y Moreno de la mencionada ciudad.

>>Leer más: Imputaron al cómplice del joven que mató a puñaladas a su padrastro en Puerto San Martín

Sobre las 15.30, según la pesquisa sobre el crimen, pasó por el lugar a bordo de una moto negra un hijo de la mujer que estaba en pareja con Ojeda, un joven identificado como Alcides Aragón. Al parecer éste le profirió una amenaza a “Gualilo” Ojeda, prometiéndole regresar.

Minutos más tarde volvió a aparecer la misma moto, pero esta vez con dos ocupantes. Según la investigación Alexis Martínez estaba manejando la moto de la que se bajó Aragón para ir a increpar a Ojeda. En ese marco el hijastro sacó de la manga de su campera un arma cortante de unos 15 centímetros y apuñaló varias veces al padrastro en la zona de la abdomen.

En ese marco el sobrino de Gualilo intentó interceder para separar a los contendientes pero Martínez se lo impidió exhibiéndole amenazante un arma blanca de unos 20 centímetros. En tanto, luego de apuñalar mortalmente a Ojeda, Aragón se subió a la moto en la que lo esperaba el cómplice y ambos se dieron rápidamente a la fuga.

Unas tres horas después del ataque, Gualilo murió en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

>>Leer más: Buscan a un joven acusado por el crimen de su padrastro en Puerto San Martín

Unos días después del crimen fue detenido Martínez. En tanto, Aragón permanece prófugo prácticamente desde el momento del homicidio a pesar de que su paradero es parte del programa de recompensas que ofrece, por estos días, hasta 16 millones de pesos para quienes aportan información fehaciente que pueda conducir a su detención.

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