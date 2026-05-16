Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa La víctima, de 40 años, fue identificada por los policías que llegaron al lugar, en el barrio Bella Vista. Los autores habrían huido en un auto 16 de mayo 2026 · 15:56hs

Amenabar al 3700, en el barrio Bella Vista en la zona oeste de Rosario

Un hombre fue asesinado este sábado en el barrio Bella Vista, en la zona oeste de Rosario. Cuando la policía llegó, encontró el cuerpo sin vida y una moto en marcha. Los uniformados pudieron identificar a la víctima en el lugar como Gustavo Iván González, de 40 años.

La central del 911 recibió, pasadas las 13 de este sábado, una alerta por un hombre herido por un arma de fuego en Amenábar al 3700, entre Constitución y Castellanos. El primero en llegar al lugar fue un móvil del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri), que encontró al hombre tendido en el suelo de un pasillo y junto a una moto que estaba en marcha.

Los uniformados constataron que González no presentaba signos vitales y cuando llegó el móvil del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies), se confirmó su deceso.

Según los primeros datos recabados, los posibles autores del homicidio se desplazaron a bordo de un auto negro.