Cuatro hombres asesinados en dos semanas en una zona caliente del barrio El Churrasco

>>Leer más: Una guerra de bandas explica el doble homicidio en Parque Casas

Solo pasaron 72 horas para que la misma esquina volviera a estar en un título de diario o un zócalo en la tele. El viernes 19 de abril, alrededor de las 17.40, Claudio Fabián Barrionuevo, de 34 años, fue acribillado a balazos desde un auto a metros del búnker. Su crimen motivó una pueblada no solo porque tres días antes el mismo lugar había sido escena de un doble crimen, sino porque Barrionuevo era una persona querida y valorada por sus vecinos. Según trascendió, Barrionuevo era ajeno a cualquier tipo de conflicto, tenía una leve discapacidad y solía deambular por la zona.

“Todos los días muerte y balaceras. Así no se puede vivir”, dijeron los vecinos. “A las cuatro y media de la tarde no se puede salir a hacer mandados, hay que hacerlo con chaleco antibalas. Era un chico discapacitado el que mataron, no era un soldado como dicen, era un chico que ayudaba a la gente”, explicó una vecina. “Si tuviéramos la posibilidad de salir de Rosario, nos iríamos”, dijo un hombre.

Pero por fuera de la formalidad para las cámaras del noticiero también contaron que “esta bronca es con el búnker de los mellis y la calle se la disputan dos búnkeres: el del gordo Axel y el de Lautaro. Uno está en Cavia y Larrechea, y el otro en Cavia y Leonardo Favio. Esto no tiene que ver con la gente del Ema”, aseguran.

Otro vecino contó que a esos búnkeres “viene la gente de distintos barrios a comprar, se ve por la avenida Casiano Casas como cruzan el campo, parecen hormigas, es impresionante lo que venden; pero más vende el que queda por Leonardo Favio. A veces hay más de dos o tres taxis con gente esperando para comprar”. Un vecino más, acotó que “un móvil de la policía a veces está ahí”.

image (2).jpg Desde el 16 de abril pasado se produjeron cuatro asesinatos en un radio de poco más de 100 metros de Cavia y Ghiraldo, donde funciona un punto de venta de drogas.

Una semana más tarde, el miércoles 24 de abril, la fiscal María de los Ángeles Granato imputó a Brian P., de 31 años, y Gonzalo G., de 24, como presuntos coautores del asesinato de Barrionuevo. El juez Florentino Malaponte dictó prisión preventiva hasta el 30 de julio para ambos por delitos de homicidio, encubrimiento y portación de arma de fuego. Ambos habían sido detenidos en allanamientos de la Policía de Investigaciones (PDI) en Juan B. Justo al 2300 y en Díaz Vélez al 200 bis.

Sus huellas dactilares habían sido recogidas en varios sectores del Fiat Palio blanco modelo 1999 utilizado para cometer el crimen. Poco después del asesinato el Palio fue abandonado en Juan B. Justo y calle 710, en la zona lindera a las vías férreas que separan Empalme Graneros. El coche había sido robado en Chacabuco al 800 de Granadero Baigorria el pasado 13 de abril por la tarde. Entre las evidencias mencionadas por la fiscal Granato estaban las huellas dactilares de los acusados en el auto incautado. Un día más tarde, efectivos de la PDI aprehendieron a L.R., investigado como uno de los posibles responsables del crimen de Barrionuevo.

En el buscador

Cavia y Ghiraldo; Cavia y Larrechea; Boedo y Ghiraldo. Todas ellas marcas de un mismo fenómeno que ha perdurado en la historia de la zona, y porqué no de la ciudad: la venta de droga, narcomenudeo o microtráfico. Con solo colocar cualquiera de la dupla de calles en un buscador web se podrá tener acceso a la belicosidad con la que los vecinos conviven desde hace al menos dos décadas.

>>Leer más: Dos detenidos por el asesinato de un hombre en la zona noroeste

La esquina de Cavia y Ghiraldo está mencionada en al menos un expediente judicial a partir de que, en diciembre de 2022, el fiscal federal Javier Arzubi Calvo pidió su "clausura inmediata y la puesta a disposición del Estado provincial con el fin de que sea utilizado para fines de utilidad pública y social". Este punto de venta de drogas está ubicado a menos de 300 metros de otro mojón histórico de referencia en la venta en la zona de Parque Casas y La Cerámica: el búnker que se levanta en Ghiraldo y Boedo.

Otro pedido realizado por el fiscal fue que la causa sobre Los Mellis fuera acumulada junto con un expediente surgido en 2022 por una denuncia de venta de drogas a menos de cinco cuadras de Cavia y Ghiraldo, en Leonardo Favio al 2000. Allí el 12 de abril de 2023 fue asesinada con un balazo en la cabeza Yanet Mariana Díaz, de 28 años. La mujer estaba embarazada de cinco meses y murió a metros del puesto de venta de drogas.

En junio de 2022 en esa cuadra un domicilio fue allanado, una mujer detenida y personal de la Policía Federal (PFA) incautó 240 envoltorios de cocaína. En informes se señaló que la cuadra puesta bajo la lupa estaba plagada de “soldaditos”, “satélites” y “campanas” que ofician de comercializadores de estupefacientes y custodias del lugar.

Los pedidos del fiscal federal fueron realizados luego de que efectivos de la Prefectura y la Federal (PFA) allanaran el lugar en el marco de un expediente judicial sobre la “banda de Los Mellis”, encabezada por dos hermanos mellizos que supieron jugar en la primera del Futsal de AFA en Rosario Central y que tuvieron su protagonismo a partir del asesinato en octubre de 2019 del hampón Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval.

>>Leer más: "Los Mellis", una banda surgida entre los escombros del territorio de la Tata Medina

Esta banda surgió sobre los escombros de los puntos de venta de drogas que supo regentear Olga “La Tata” Medina en los barrios Parque Casas y La Esperanza. Fuentes oficiales indicaron que, durante los 37 allanamientos, se desarticularon ocho bocas de expendio y un lugar donde el grupo acopiaba la droga.

La banda de Los Mellis tenía entre sus filas a Emanuel Alejandro Romero, asesinado a balazos el 12 de mayo frente a una chatarrería de Cavia y Ghiraldo, agresión que dejó herida a su esposa, Evelyn Castaño, también considerada parte de la organización, e ileso a un nene de dos años, uno de los hijos de la pareja.

Por aquellos días de 2022 se habló de que el territorio estaba en sucesión y que sumaba jugadores interesados en regentear la zona, como la banda de Iván y Lautaro, por un lado, y personas que habían trabajado para Tania Rostro (presa desde julio de 2020) y una franquicia de Los Monos en manos de Gustavo “Toro” Martinotti (tras las rejas desde mayo de 2019), por el otro lado. Otro jugador mencionado por aquellos días era una banda autodenominada “El Churrasco” que intentaba unificar territorios y puntos de venta.