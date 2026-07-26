Planazo de domingo: una feria que invita a leer a infancias y adolescencias

Organizada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, el galpón 11 albergará muestras de libros, presentaciones y talleres con entrada libre y gratuita

Este domingo, a partir del mediodía y hasta las 19, en el Galpón 11 del parque Nacional a la Bandera llegará a su fin la primera Feria del Libro Infantil y Juvenil. El edificio ubicado en Estévez Boero 980 reunirá a librerías, editoriales, escritores e ilustradores con una programación especialmente pensada para las infancias y juventudes. Habrá presentaciones de libros, charlas, talleres, espacios de lectura, propuestas lúdicas y actividades para todas las edades. Además, participarán autores y autoras de Rosario y de distintos puntos del país .

La iniciativa que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, es organizada por la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, integrada por once librería locales: Homo Sapiens, El Cuco No Existe, Oliva Libros, Fantasía, Mandrake, Buchín, Paradoxa, Mal de Archivo, Laborde, Juguete Rabioso, El Maltés y Puerto Libro. También tendrá la participación del Programa Mil65, a través de la Red de Narradores Rosario Lee, que llevará adelante distintas propuestas de mediación lectora .

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Stands, presentaciones de libros, charlas, juegos y espectáculos tendrá la jornada del fin de semana en Galpón 11. “Van a tener permanentemente dos salas en simultáneo con presentaciones y actividades. Y también habrá espacios permanentemente habilitados de lectura y con juegos para que puedan interactuar desde otro lugar con la feria”, señaló Pablo Pérez , presidente de la Cámara de Librerías Independientes de Rosario, en diálogo con La Capital .

Para Pérez, uno de los objetivos centrales de la feria es fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y los libros. “Nos parece importante este punto de encuentro para combatir un poco en estos tiempos de tantas pantallas y el celular tan al alcance de la mano. Nos parece indispensable fomentar y fortalecer el vínculo con el libro”, afirmó.

En ese sentido, recomendó especialmente la charla "Historias para crecer", a cargo de Fernando Avendaño, que se llevará a cabo el domingo, a las 17, y está centrada en la importancia de incorporar la lectura en el hogar desde los primeros años. "Más allá del trabajo que realizan en las escuelas, es muy importante el acompañamiento desde cada hogar con madres, padres, abuelos, tíos para fortalecer el vinculo con los libros y esta feria ayuda a ese encuentro. Una charla para disfrutar con la familia en general", comentó.

"Esperamos una importante concurrencia, sabemos que el rosarino y la rosarina toman como propias las actividades que se realizan en al ciudad, y por gente de la ciudad", cerró.

Qué hacer este domingo en la feria del libro infantil y juvenil

Además de recorrer los stands y ponerse al tanto de las novedades que presentan las editoriales, este domingo las actividades especiales comenzarán a las 14, con presentaciones de libros y talleres de escritura.

El cronograma es el siguiente: