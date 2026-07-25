Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

El Ministerio de Salud de la provincia confiormó que más de 430.000 habitantes fueron inoculados desde principios de marzo

El gobierno de Santa Fe confirmó este sábado que la campaña para aplicar la vacuna antigripal tuvo resultados superiores a los del ciclo anterior. Este año aumentó 21 % la cantidad de personas inoculadas y superó la mitad de la población objetivo en el plan de cobertura.

El Ministerio de Salud confirmó que 430.772 personas recibieron la inyección para prevenir la enfermedad desde principios de marzo . En el mismo período de 2025, la provincia había atendido a 356.265 habitantes.

Según explicó la directora de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz , después del receso invernal empezó a verse una tendencia hacia el descenso en la circulación del virus de la influenza A, subclado K . No obstante, la funcionaria remarcó que es indispensable continua con la inoculación para evitar complicaciones clínicas que deriven en internaciones.

El plan de vacunación abarca a niños de 6 a 24 meses, personas embarazadas y puérperas . También es necesario atender a mayores de 65 años y a quienes tienen enfermedades crónicas como cardiopatías, diabetes u obesidad, en la franja que va desde los 2 años hasta los 64.

La estrategia de inmunización se diseñó para trabajar en centros de salud y hospitales públicos. "Ante la circulación en el hemisferio norte de la gripe A (H3N2), subclado K, adelantamos la preparación para la temporada invernal y desarrollamos una campaña específica para los grupos de riesgo, con la que alcanzamos a más del 50 % de la población objetivo”, remarcó la ministra de Salud, Silvia Ciancio.

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Mientras los equipos sanitarios trabajan para evitar la propagación de la gripe, Chumpitaz apuntó que en las últimas semanas se produjo un "aumento en la circulación del virus sincicial respiratorio (VSR), pero se mantiene estable, al igual que Covid-19". Al respecto, afirmó: "En ambos casos, también contamos con vacunas para prevenir las complicaciones que pueden requerir internación, que en el caso del VSR se aplica a embarazadas en el último trimestre del embarazo para proteger al recién nacido".

A nivel general, el Ministerio de Salud recomienda mantener ambientes ventilados y promueve el lavado frecuente de manos entre las medidas de prevención de las enfermedades respiratorias. Además, es conveniente cubrirse con el codo al toser y evitar compartir elementos de uso personal. Ante la aparición de fiebre alta, tos o dolores musculares, se aconseja quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas, al menos hasta 24 horas después de que se normalice la temperatura.

¿Cuántas personas se vacunaron contra la gripe en Santa Fe?

El grupo que mayor cantidad de vacunas antigripales recibió en Santa Fe es el de las personas con factores de riesgo, entre 2 y 64 años de edad. El registro de principios de julio sobre el programa ampliado señala que se utilizaron 154.071 dosis.

En segundo lugar aparece la población de más de 65 años, con 140.935 inyecciones. Luego le siguen agentes del sistema de salud, con 50.846 dosis, niños de entre 6 meses y 2 años (44.522), personal esencial (22.591) y embarazadas o en período de puerperio (17.807).