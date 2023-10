Tiros en La Cerámica: robo, persecución policial y un sospechoso de 18 años muy grave

Un joven de 18 años está internado en terapia intensiva con cuatro heridas de arma de fuego por disparos que le efectuó un policía de la División Motorizada. La versión oficial indicó que tras la denuncia de un robo lo identificaron como sospechoso, pero se dio a la fuga y en la huida se enfrentó a tiros con el uniformado. El agente, que tenía impactos de bala en su chaleco, no resultó herido y fue demorado, pero el fiscal ordenó su libertad luego de unas horas.

En este caso confluyeron ambos contextos, al menos según analizaron distintas fuentes vinculadas a la investigación. El desencadenante del operativo policial fue una denuncia por robo, aunque no está confirmado que el joven herido estuvo involucrado en ese hecho. Una hipótesis es que, por otra circunstancia, estaba armado y cuando los agentes de la Motorizada quisieron identificarlo se dio a la fuga. En ese intento de escapar, siempre según la versión policial, se enfrentó a balazos con un agente.

Sin embargo todo es materia de investigación, basada principalmente en la información policial. La misma indicó que cerca de las 22 del miércoles agentes de la Brigada Motorizada que patrullaban la zona recibieron por frecuencia radial las indicaciones de una denuncia por robo. La víctima, de 23 años, contó que un hombre en bicicleta le había arrebatado el celular en la zona de Zalaya y Baigorria.

Disparos

Con esa información los agentes comenzaron a patrullar las calles de La Cerámica, hasta que en Anchoris y Coliqueo vieron a una persona con características similares al sospechoso que buscaban. Según este relato, el joven arrojó su bicicleta y comenzó a correr en dirección al norte hasta que llegó a República de Irak, donde desenfundó un arma y disparó en dirección al policía que lo perseguía. El agente explicó de esa manera que tuvo que repeler la agresión con su arma reglamentaria.

El joven herido fue identificado como Naim Tiziano E., de 18 años y con domicilio en el barrio. Después del presunto enfrentamiento corrió unos metros por República de Irak hacia el este, donde la calle se topa con las vías. Allí fue hallado herido por agentes de la Policía de Acción Táctica que lo aprehendieron y solicitaron un móvil del Sies que lo trasladó al Hospital Alberdi. Desde allí lo derivaron al Hospital Clemente Álvarez, donde pasó a quirófano de inmediato por la gravedad de una herida en la zona abdominal. Luego de la operación quedó internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo pronóstico reservado.

Por su parte, el suboficial Oscar David N., de 31 años, aseguró haber recibido disparos en su chaleco antibalas pero no resultó herido. En un principio la causa quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, que ordenó que el policía quedara demorado pero luego le otorgó la libertad. "La investigación continúa pero por el momento las tareas investigativas dan cuenta de que los datos aportados coinciden con los resultados de las pericias realizadas", informaron desde la Fiscalía Regional.

Hipótesis

La investigación, a cargo de la Agencia de Control Policial, cuenta con un arma secuestrada, adjudicada al joven sindicado como quien se tiroteó con la policía. Se trata de una Bersa Thunder Pro, calibre 9 milímetros. En la escena del hecho, a su vez, se levantaron ocho vainas servidas que fueron enviadas a peritar. Además, se espera el resultado del dermotest al sospechoso, que está internado con custodia policial.

Según fuentes cercanas a la investigación, todavía no se pudo confirmar si el joven que resultó herido fue quien había asaltado a la mujer que realizó la denuncia. En ese sentido Naim Tiziano E. fue identificado por investigadores por su presunta vinculación a una mujer sospechosa de regentear el narcomenudeo en esa zona del barrio La Cerámica.

Esa persona también fue mencionada en mayo pasado, cuando tres adolescentes y un adulto fueron asesinados con pocas cuadras y horas de diferencia. A esta mujer se la vincula con personas que están presas en pabellones de alto perfil de la cárcel de Piñero e imputados en causas por asociaciones ilícitas dedicadas al comercio de drogas en distintas zonas de Rosario.

Principalmente por ese marco fue que este jueves por la mañana predominó el silencio entre los vecinos del barrio La Cerámica. "Acá mientras hablamos me pueden estar viendo y después me tirotean la casa", resumió una mujer para argumentar su decisión de no decir una palabra acerca de lo que había ocurrido la noche anterior. En tanto, a unas cuadras de distancia, en un pasillo de Rivera al 2500 la abuela de Naim E. contó que aguardaba información sobre lo ocurrido con su nieto mientras la madre del chico esperaba un nuevo parte médico en el Heca.