La Cerámica: miedo viralizado, escuelas y calles vacías luego de cuatro crímenes en una semana

Pero, a pesar de esa angustia, las calles de La Cerámica no se vaciaron. Todo lo contrario, al menos ante la presencia de los medios de comunicación aquel día varios vecinos se dispusieron a hablar: entonces contaron que en la cuadra donde ocurrió el crimen hay un punto de venta de drogas y, aunque aseguraban que Jeremías era ajeno a cualquier conflicto, relacionaban su asesinato a alguna confusión en el marco de las disputa que genera el narcomenudeo en los barrios. Sobre todo porque en enero pasado en la misma cuadra habían matado en ese contexto a un joven, Marcelo Nicolás Gálvez, de 27 años.

Solo como un comentario al pasar algunos vecinos dijeron que se había rumoreado de un robo en una casa del barrio, hecho al que relacionaban una serie de balaceras que habían sucedido en la zona el fin de semana anterior. Más allá de la conmoción por el crimen de Jeremías el barrio continuó esos días con normalidad y por las noches, aunque suele disminuir la presencia de vecinos en las calles, quienes acostumbran a habitarla seguían haciéndolo.

Y en ese marco dos días después, cerca de la medianoche del jueves, fue asesinado Luis Alberto Gómez, de 36 años. El hombre tomaba una cerveza con amigos sentado en un banco en Unión al 2800, A 200 metros de donde había sido baleado Jeremías, cuando los atacaron a tiros desde un auto. "Se equivocaron", confió a La Capital el día siguiente un familiar de la víctima. Bajo las mismas circunstancias, pero al anochecer del sábado, fueron asesinados Máximo Luján, de 13 años, y Maite Gálvez, de 14.

Toque de queda

Fue sobre todo después del doble crimen de los adolescentes, que eran amigos de Jeremías, que el panorama en el barrio cambió por completo. El lunes los familiares y allegados de las víctimas se manifestaron en un playón del barrio y fue tal vez ese el momento de mayor presencia vecinal en estos días. Por fuera de ese evento en La Cerámica aseguran que en estos días reina el miedo.

Desde el domingo volvió a correr el rumor del robo a una casa como telón de fondo de un conflicto que nadie termina de entender. "Primero decían que habían robado una garrafa, después un ventilador y después le fueron sumando cosas hasta que se dijo que se habían llevado droga que es de una banda que está queriendo meterse en el barrio", aseguró a La Capital una vecina.

Amenazas.jpg

A partir de la aparición de ese comentario sobre un supuesto paquete de droga robado es que se instaló el terror en La Cerámica. En los últimos días comenzaron a difundirse por redes sociales mensajes que advertían de la matanza de cualquiera que esté en la calle por las noches mientras no aparezca la droga o los autores del robo. "Si no aparece el que están buscando a las 00 de la noche matan al que crucen en la calle", dice una de las imágenes viralizadas. "En La Cerámica ya decretaron toque de queda a las 22", dice otro.

"Los que se mandaron la cagada están escondidos abajo de la tierra, por eso se la agarran con la gente que no tiene nada que ver", resumió este miércoles una vecina. A una semana del primer crimen enmarcado en esta trama se ve poco movimiento en las calles y son muy pocos los vecinos que resisten a la costumbre de sentarse en la vereda de sus casas. Al anochecer, aseguran, ya no queda nadie. "Ahora está tranquilo porque anda la policía, no sé hasta qué hora pero al menos hasta que nos metemos adentro a la noche están", comentó la mujer. En la presencia de móviles de la policía, que se ven patrullando todo el tiempo desde el fin de semana, los habitantes de La Cerámica encuentran algo de la tranquilidad que habían perdido.

Escuela vacía

Máximo Lujan y Maite Gálvez cursaban en la escuela primaria 1315 Itatí de Corrientes, ubicada en República de Irak al 1500. Después de estar cerrada por duelo el lunes, el martes retomaron las clases aunque con escasa presencia de alumnos. "Lo único que podemos hacer es mantener las puertas de la escuela abiertas para que vengan los alumnos, aunque sean pocos", explicó una trabajadora de la institución este miércoles. Afuera, sobre la puerta, custodiaba un móvil de la policía.

"El 90 por ciento de los chicos no vienen, ayer y hoy fueron muy pocos", explicaron desde la escuela. De 19 cursos en la primaria del turno mañana, este miércoles la cantidad de alumnos rondó un total de 40. El motivo, aseguran, es por el miedo concreto luego del asesinato de los adolescentes pero sobre todo por las amenazas viralizadas por redes sociales y grupos de WhatsApp de los padres y madres de los estudiantes.

"Este es el único lugar de resguardo que tienen hoy los chicos. Y también es importante que no se atrasen", indicó una docente. Además en la escuela funciona un comedor al cual asisten no solo los alumnos de este establecimiento sino de otros tres de la zona. "Entonces al mediodía vienen más chicos, pero es por esa necesidad", contaron desde la escuela.