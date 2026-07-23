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Roldán celebró el traspaso de la ruta A012 a la provincia

La provincia asumirá durante 20 años el mantenimiento y la recuperación de un corredor clave para la producción y la logística del sur santafesino

23 de julio 2026 · 12:41hs
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La firma del convenio en la Casa Rosada oficializó el traspaso de la ruta nacional A012 a la provincia por un plazo de 20 años.

La firma del convenio en la Casa Rosada oficializó el traspaso de la ruta nacional A012 a la provincia por un plazo de 20 años.

La ruta nacional A012 pasará a la órbita de la provincia de Santa Fe para su mantenimiento y puesta en valor, tras la firma de un convenio que permitirá avanzar en la recuperación de uno de los corredores viales más importantes para la producción y la logística del sur santafesino. El intendente de Roldán, Daniel Escalante, destacó la medida y remarcó la importancia que tiene esta vía para la ciudad y para toda la región. La A012 atraviesa gran parte del distrito y constituye una conexión estratégica al vincular distintas rutas nacionales y provinciales con el complejo portuario del Gran Rosario.

Por esta traza circula diariamente un importante volumen de vehículos y camiones, especialmente durante los períodos de mayor actividad productiva, lo que la convierte en una pieza clave para el transporte de cargas y la economía regional.

Lo mejor para Roldán

“Para Roldán es una noticia muy importante. La A012 atraviesa gran parte de nuestro distrito y es una ruta fundamental para la vida cotidiana de nuestros vecinos, para quienes trabajan y para toda la actividad productiva de la región. Hace mucho tiempo que venimos padeciendo su deterioro y necesitamos que finalmente pueda ser intervenida”, sostuvo Escalante tras participar del acto en Buenos Aires junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

El convenio fue firmado este miércoles en la Casa Rosada y establece la cesión de la ruta a la provincia por un período de 20 años. El acuerdo se enmarca en el plan impulsado por el gobierno santafesino para mejorar los accesos viales a los puertos del Gran Rosario.

En ese sentido, Escalante valoró la decisión de la provincia de asumir la gestión de la traza y avanzar con un plan de recuperación integral, que contempla obras destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial.

La A012 tiene una extensión aproximada de 67 kilómetros y constituye uno de los principales corredores viales del sur santafesino. Su recuperación forma parte de una estrategia más amplia para optimizar los accesos a la zona portuaria, uno de los principales polos exportadores del país.

“Desde Roldán vamos a acompañar todas las acciones que permitan recuperar esta ruta. Es una prioridad para nuestro distrito y una necesidad para toda la región”, concluyó Escalante.

>> Leer más: Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

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