Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

El exjugador y técnico auriazul estará sentado en el banco visitante en Arroyito. El único antecedente del cruce incluye un suceso especial en la vida canalla

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

18 de octubre 2025 · 11:54hs
El Kily González inició su carrera como técnico en Central

El Kily González inició su carrera como técnico en Central, pero ahora le toca enfrentarlo.

Entre tantas rarezas que tendrá este domingo el Gigante de Arroyito en el partido frente a Platense, una es sin dudas la presencia de Cristian González como entrenador visitante. Una vez más desde que es técnico, el Kily enfrentará a su querido Central.

Puede ser cierto eso de que el Kily no haya logrado que “todos” los hinchas de Central lo metieran en su corazón, pero de lo que no hay dudas, es que su sentimiento por el Canalla está lo más arriba que se pueda.

Y otra vez ese técnico, que alguna vez fue jugador de Central y después también entrenador en Arroyito, estará nuevamente enfrentando al equipo de sus amores. Querrá ganar por su profesionalismo, pero nadie duda de que es uno de los partidos más incómodos, al menos desde lo sentimental, que pueda afrontar.

>> Leer más: El electrocardiograma a Central le da como para seguir haciendo vida normal

Kily2
Kily González y Russo en un saludo cargado de emoción. Fue el último partido de Miguel como DT de Central.

Kily González y Russo en un saludo cargado de emoción. Fue el último partido de Miguel como DT de Central.

Ya le pasó una vez tanto al Kily como a Central. Hasta aquí en una sola oportunidad debió enfrentarlo como entrenador y el antecedente le juega a favor al Kily, que fue el ganador.

Aquel partido del Kily enfrentando a Central

Hace poco más de un año, Central visitó al Unión que dirigía el Kily González, por la octava fecha de la Liga Profesional 2024. Y ese partido tuvo una particularidad: fue el último de Miguel Ángel Russo como técnico canalla. Un par de días después decidió dejar el cargo.

>> Leer más: En Central siempre recordarán a ese Miguel Ángel Russo obrero dispuesto a construir

Aquella noche en Santa Fe, Central perdió 1 a 0 y lo que más se lamentó, además de la derrota, fue el penal que malogró Enzo Copetti cuando el partido se moría.

Kily3
Enzo Copetti erró un penal en el final del partido y Central finalmente lo perdió contra el Unión del Kily.

Enzo Copetti erró un penal en el final del partido y Central finalmente lo perdió contra el Unión del Kily.

Entre tantas cosas fuertes que pasarán este domingo en el Gigante, un condimento especial lo pondrá el Kily González con su presencia. Seguramente se emocionará hasta las lágrimas en el homenaje a Russo, como lo hizo en la previa del partido contra Riestra. Está fuera de discusión el enorme respeto y admiración que Kily siempre sentirá por Miguel.

Lo que sí, en Arroyito esperan que la historia sea diferente a aquello que sucedió en julio del año pasado en la capital de la provincia.

