Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's le ganaba 1 a 0 a los Bichitos en La Paternal, pero luego perdió el rumbo y se vino con las manos vacías.

17 de octubre 2025 · 23:08hs
Newells había comenzado bien en La Paternal

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's había comenzado bien en La Paternal, pero se lo dieron vuelta,
Newells hace pata ancha en La Paternal y gana 1 a 0.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's hace pata ancha en La Paternal y gana 1 a 0.
Newells quiere volver a la victoria en La Paternal contra los bichos colorados.

Marcelo Bustamante / La Capital

Newell's quiere volver a la victoria en La Paternal contra los bichos colorados.

Newell's perdió 3 a 1 con Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 13 del Clausura 2025. El gol leproso lo hizo Luciano Herrera a los 9'. Pero luego Diego Porcel (21'), Erik Godoy (29', tras un grueso error de Espínola) y Gabriel Florentín (44') dieron vuelta el partido.

El árbitro del partido fue Felipe Viola, mientras que Álvaro Carranza estuvo en el Var.

>> Leer más: Newell's recibió una buena noticia: levantaron la prohibición para incorporar jugadores

ST 36': Roja directa para Ever Banega.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979366862879080746&partner=&hide_thread=false

ST 34': Nuevamente el Pipa tuvo el gol en sus pies.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979366275806626263&partner=&hide_thread=false

ST 32': Darío Benedetto estuvo a punto de descontar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979365467786506405&partner=&hide_thread=false

ST 14': Argentinos casi anota el cuarto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979360989142290840&partner=&hide_thread=false

PT 44': El Bicho rubrica con un gol una gran jugada colectiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979352488747667697&partner=&hide_thread=false

PT 26': Grueso error de Espínola y Argentinos Juniors da vuelta el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979347607194394828&partner=&hide_thread=false

PT 21': Diego Porcel iguala las acciones para los locales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1979346576754524647&partner=&hide_thread=false

PT 9': Luciano Herrera pone en ventaja al equipo de Fabbiani

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1979343885018210308&partner=&hide_thread=false

Estadísticas Argentinos Jrs vs Newell's

Embed

Formaciones

Embed

Espínola pone los puños al centro desde la derecha pero falla y se la dejará en la cabeza. Es el 2 a 1 de Argentinos Juniors a Newells.

