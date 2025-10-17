Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's perdió 3 a 1 con Argentinos Juniors en La Paternal por la fecha 13 del Clausura 2025. El gol leproso lo hizo Luciano Herrera a los 9'. Pero luego Diego Porcel (21'), Erik Godoy (29', tras un grueso error de Espínola) y Gabriel Florentín (44') dieron vuelta el partido.
El árbitro del partido fue Felipe Viola, mientras que Álvaro Carranza estuvo en el Var.
ST 36': Roja directa para Ever Banega.
ST 34': Nuevamente el Pipa tuvo el gol en sus pies.
ST 32': Darío Benedetto estuvo a punto de descontar
ST 14': Argentinos casi anota el cuarto
PT 44': El Bicho rubrica con un gol una gran jugada colectiva
PT 26': Grueso error de Espínola y Argentinos Juniors da vuelta el partido
PT 21': Diego Porcel iguala las acciones para los locales
PT 9': Luciano Herrera pone en ventaja al equipo de Fabbiani
Estadísticas Argentinos Jrs vs Newell's
Formaciones