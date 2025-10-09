Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Yair D. fue apresado tras seis meses con captura. Quedó en prisión preventiva como uno de los homicidas de Agustín Rosales, atacado en marzo en French y la vía

Yair D., de 20 años, fue detenido el sábado al salir de una fiesta en Juan José Paso al 5300. Lo imputaron por el crimen de Agustín Rosales en barrio Industrial.

Luego de que lo buscaran a lo largo de seis meses por el crimen de Agustín Rosales, baleado desde un auto en marzo pasado en barrio Industrial, Yair D. fue detenido el sábado al salir de una fiesta privada en Juan José Paso al 5300. El detenido de 20 años fue imputado esta semana como coautor del ataque a tiros cometido en un contexto de narcomenudeo. Es el segundo implicado por el caso tras la imputación, a un mes del homicidio, de un acusado como instigador a quien le incautaron en su casa 153 dosis de cocaína.

Yair Diego D. fue imputado en una audiencia realizada el miércoles en el Centro de Justicia Penal como uno de los atacantes que dispararon contra Agustín Gabriel Rosales el 20 de marzo pasado en French y las vías , en la zona norte de la ciudad. El fiscal Patricio Saldutti le atribuyó los delitos de homicidio agravado por el uso de arma y la portación ilegal de un arma de guerra. La jueza Lorena Aronne dio curso a la medida y dictó la prisión preventiva del acusado por el plazo legal de dos años.

Rosales tenía 26 años. Fue atacado a balazos la noche de un jueves. Cerca de las 23.30. personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar a partir de llamados de vecinos al 911 y lo encontró herido. Tenía balazos en las piernas y en la axila derecha. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Clemente Alvarez (Heca) y allí murió minutos más tarde a raíz de un shock por hemorragia masiva de abdomen.

A tres cuadras

Dos semanas después, el 7 de abril de este año, fue arrestado un hombre de 28 años a quien se acusó como instigador del mortal ataque contra Rosales. Nicolás Gabriel G. fue apresado a tres cuadras de la escena del crimen en un allanamiento en el que se le secuestraron 153 dosis de cocaína, 867 mil pesos, 38 cartuchos calibre 9 milímetros y un cargador de arma de fuego, además de celulares.

>>Leer más: Lo acusan de instigar el crimen a tiros de un joven en barrio Industrial

La investigación de Saldutti estableció que la víctima había llegado en su moto Honda Wave hasta la casa de ese sospechoso, precisamente domiciliado en inmediaciones de French y San Jerónimo. Rosales preguntó por Nicolás G. y éste les ordenó a otros tres hombres que lo mataran. Así, dos atacantes salieron en un auto a buscar a Rosales, quien intentó escapar a bordo de su moto pero no alcanzó a recorrer muchos metros hasta que fue alcanzado por varios balazos.

El mensajero

Yair D., de acuerdo con la imputación formulada este miércoles, fue quien ingresó al domicilio de Nicolás G. para avisarle que la víctima lo estaba buscando. Y sería uno de los que, ante la orden de asesinarlo, persiguió a Rosales hasta que le dispararon con al menos un arma de fuego, según se precisa en la imputación.

>>Leer más: Crimen en zona norte: mataron a balazos a un hombre en barrio Industrial

El joven fue detenido el sábado, cerca de un salón donde se desarrollaba una fiesta privada. Tenía pedido de captura y fue apresado en el marco de tareas de inteligencia y una vigilancia encubierta en el barrio. Así, efectivos de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (Ucap) de la Policía de Investigaciones (PDI) detectaron que asistiría a un evento privado en la zona de Juan José Paso al 5300. Lo abordaron al salir del lugar acompañado de una mujer, cuando intentaba abordar un vehículo. El joven no resistió el arresto.

En ese momento fue presentado por la policía como un integrante de la banda de Fran Riquelme, una violenta organización de narcomenudeo asentada en los barrios Ludueña y Empalme Graneros bajo el amparo del empresario narco Esteban Alvarado. Si bien no fue imputado formalmente por la pertenencia a esa organización—que tiene a sus sindicados jefes y principales miembros en prisión—, se considera que el crimen de Rosales ocurrió en ese contexto.