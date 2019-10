Quién era Ema Pimpi Sandoval, el narco asesinado en La Florida

Emanuel Pimpi Sandoval, el delincuente asesinado a balazos en un ataque comando en La Florida, tenía 29 años y se había hecho conocido al ser detenido como instigador del ataque a balazos contra la casa el exgobernador Antonio Bonfatti, ocurrido el 11 de octubre de 2013.

Bonfatti estaba con su esposa y una empleada cuando la vivienda de Darragueira y Gallo fue acribillada a balazos por hombres que pasaron en moto a toda velocidad. Si bien la investigación culminó con cinco detenciones, jueza Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora electa, dicto solo dos procesamientos: a Sandoval por amenazas agravadas por el uso de arma y anonimato, abuso de arma y daño calificado, y al policía Pablo Espíndola, por encubrimiento agravado.

bonfatti.jpg Octubre de 2013. El entonces gobernador Bonfatti tras el ataque contra su casa Foto: La Capital / Archivo.

Por el atentado al exmandatario provincial, Ema Pimpi estuvo preso dos años y cuatro meses. En diciembre de 2016 consiguió una morigeración de la prisión preventiva y le concedieron arresto domiciliario, que cumplió con pulsera electrónica.

A fines de febrero de ese mismo año, Sandoval aceptó los términos de un juicio abreviado en el que reconoció su responsabilidad como instigador del ataque a la vivienda de Bonfatti, un suceso sin precedentes en la era democrática.

>> Leer más: Acribillan a balazos a Ema Pimpi Sandoval, condenado por el atentado a la casa de Bonfatti

Fue condenado entonces por la comisión de los delitos de amenazas agravadas por el anonimato y el uso de arma de fuego, abuso de arma y daño simple. Ese fallo incluyó otro ataque a tiros de 2011 que se unificó con un antecedente de años atrás. El cómputo final de la pena dio tres años y medio de prisión.

apimpi.jpg Sandoval en su casa cuando denunció apremios ilegales Foto: La Capital / Archivo.

Lo cierto es que meses después Sandoval ya estuvo en condiciones de solicitar su libertad condicional. Poco antes de que le otorgaran ese beneficio, Emanuel denunció en diciembre de 2015 que un grupo de policías lo sometieron a apremios ilegales en su casa.

>> Leer más: Denuncian allanamiento ilegal y apremios contra "Ema Pimpi" Sandoval

En ese momento, le dijo a La Capital: "Me estaba bañando y ví entrar a mi casa a la policía. Me dijeron que me había escapado de no sé dónde con un arma y un handy y que me estaban siguiendo. Pero yo estaba con la toalla en la cintura, no hubiera hecho tiempo a bañarme si es como dicen".

"Se metieron por todos lados, revisaron todos los rincones y a mi familia la empujaron y los insultaron. Buscaban armas y anduvieron por toda la casa", aseguró Sandoval, y añadió: "Yo tengo miedo de que me maten o me pongan un arma para meterme de nuevo en prisión".

sandoval3.jpg La casa donde se produjo el doble homicidio esta mañana Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

Sandoval volvió a las crónicas policiales el 3 de marzo de 2018. La Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo detuvo en un departamento de alquiler temporario de Fray Luis Beltrán en el marco de una investigación por una doble tentativa de homicidios ocurrida el 27 de junio de ese año, en Cavia y Gallardo.

Por esa pesquisa, el 2 de febrero había sido detenido uno de sus hermanos, Lucas Matías, a quien ya se imputó por ese hecho y la jueza Mónica Lamperti le dictó prisión preventiva por el plazo de ley.

>> Leer más: Balearon la casa del exgobernador Antonio Bonfatti

Por este último hecho, el fiscal Adrián Spelta remarcó que "Pimpi" Sandoval y su hermano Lucas pasaron en una moto Honda Tornado y un Peugeot 307 gris junto a otras personas y balearon a Juan M., Marcos M. y Ricardo N, provocándoles heridas de distinta consideración.

La jueza de primera instancia Paula Alvarez convalidó la hipótesis de Spelta y envió a juicio a los hermanos Sandoval. Para agosto de ese año, Lucas había accedido a un arresto domicilario con el uso de tobillera eléctrica, pero ese mes se quitó el dispositivo y se declaró prófugo.

Emmanuel, en tanto, continuó bajel régimen de arresto domiciliario.