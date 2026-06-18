Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

La investigación sobre el crimen de un jubilado en la zona sudoeste avanzó después de casi tres meses con un resultado llamativo. La policía anunció este miércoles la captura de los presuntos autores del asesinato de Ercilio Abel Centurión y descubrió que uno de ellos había hecho un pozo para esconderse si iban a buscarlo.

Según fuentes vinculadas a los operativos, Alan M. tenía preparado un plan que finalmente no le sirvió para ocultarse dentro de su casa. Durante los allanamientos, los agentes descubrieron un agujero profundo en una habitación ubicada sobre Avellaneda al 4900 .

El joven de 25 años había hecho una abertura en el piso de la vivienda para cavar un pozo. A pesar de este esfuerzo, la Policía de Investigaciones (PDI) lo arrestó en el marco de procedimientos simultáneos vinculados a un homicidio en ocasión del robo a un hombre de 75 años .

Centurión falleció el último 26 de marzo, cuando un grupo de ladrones ingresó a su hogar en avenida Francia al 4800. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó rápidamente que los asesinos habían estado podando un árbol en la vereda del inmueble y los encargados de la pesquisa empezaron a buscar videos para verificar los testimonios.

A través del sistema Lince, las autoridades consiguieron imágenes de la vestimenta de los dos sospechosos. Las grabaciones de las cámaras también sirvieron para reconstruir su recorrido luego del asesinato en inmediaciones del barrio Acindar.

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Después de este análisis, la Unidad de Violencia Altamente Lesivas (Uval) de la PDI y grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe hicieron allanamientos este miércoles para atrapar a los supuestos autores del crimen. En paralelo con el procedimiento sobre bulevar Avellaneda, los agentes fueron a revisar otra vivienda en El Mangrullo al 4900. De esta manera arrestaron a Diego P. en el sur rosarino. El hombre de 33 años quedó a disposición de la Fiscalía junto al joven que tenía un pozo en su casa.

Antes de los operativos, el gobierno provincial había lanzado una recompensa de 16 millones de pesos a cambio de información para esclarecer el asesinato de Centurión. Por entonces se sabía que la víctima había muerto por asfixia mecánica y los delincuentes habían huido con dos bolsos, pero aún no habían sido identificados.