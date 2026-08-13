La Capital | El Prado

El Prado agradece a las fuerzas de seguridad su labor en la despedida de Jorge Messi

El cementerio destacó el acompañamiento de los agentes, fundamental para resguardar la privacidad de la familia Messi durante la ceremonia

13 de agosto 2026 · 00:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Prado agradece a las fuerzas de seguridad su labor en la despedida de Jorge Messi

Desde el Prado queremos hacer llegar nuevamente nuestras más sinceras condolencias a la familia Messi y acompañarlos con profundo respeto en este momento de dolor.

Ante la atención pública que rodeó la despedida, se priorizó el respeto por la privacidad de la familia y el carácter reservado de la ceremonia.

En este contexto, queremos expresar especialmente nuestro agradecimiento a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe por el acompañamiento brindado durante la jornada.

Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y al Secretario de Seguridad, Omar Pereira, por la gestión realizada para el cuidado y mantenimiento del orden, así como a todos los agentes que participaron del operativo.

Su trabajo contribuyó a resguardar el entorno y la privacidad de la familia durante la despedida.

Por respeto a la familia, El Prado no brindará información adicional sobre la ceremonia.

El Prado.

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Lo último

El Prado agradece a las fuerzas de seguridad su labor en la despedida de Jorge Messi

El Prado agradece a las fuerzas de seguridad su labor en la despedida de Jorge Messi

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

Zendaya se viste en Material Fecal, igual que muchas otras famosas

Zendaya se viste en Material Fecal, igual que muchas otras famosas

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Un guardavidas encontró un bolso en Monte Hermoso. Fue el punto de partida para el secuestro de 500 kilos de cocaína en San Nicolás y Ramallo
Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Roban USD 100.000 de la casa de un jefe comunal mientras estaba en una procesión

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones
Información General

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia
La Ciudad

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Hubo dos grandes ganadores en el Quini 6: se repartirán casi $1.500 millones

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

Ovación
En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

En Central hay pulgar para arriba para Marco Ruben: figura entre los concentrados

El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

El TC Pick Up llega por primera vez al autódromo de Rosario

Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

Squash: el rosarino Massimo Ferrini será el embajador de la provincia

Policiales
Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa
Policiales

Hidrovía narco: el tráfico internacional, expuesto por un bolso en una playa

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Balazos y ataques: seis imputados por amenazar a testigos de un juicio narco

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el frío, ahora con chances de chaparrones

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana

El domingo habrá una nueva edición del Mercado de las Artes en la ex-Aduana

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Hinchas de Atlético Tucumán quisieron hacer un asado en el Parque Independencia

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?
Economía

Santa Fe lanza un régimen para que privados financien la cultura: ¿cómo funciona?

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos en Rosario
La ciudad

Especialista en derecho migratorio cuestionó los operativos en Rosario

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá
Policiales

Suben la recompensa para esclarecer el crimen del policía en Carcarañá

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas
La Ciudad

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento
La Ciudad

Científicos se movilizan en Rosario contra despidos y desfinanciamiento

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota
Policiales

Granadero Baigorria: balearon una concesionaria de autos y dejaron una nota

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una decena de espacios públicos y seguros para amamantar

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía