El Prado agradece a las fuerzas de seguridad su labor en la despedida de Jorge Messi

El cementerio destacó el acompañamiento de los agentes, fundamental para resguardar la privacidad de la familia Messi durante la ceremonia

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Desde el Prado queremos hacer llegar nuevamente nuestras más sinceras condolencias a la familia Messi y acompañarlos con profundo respeto en este momento de dolor.

Ante la atención pública que rodeó la despedida, se priorizó el respeto por la privacidad de la familia y el carácter reservado de la ceremonia.

En este contexto, queremos expresar especialmente nuestro agradecimiento a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe por el acompañamiento brindado durante la jornada.

Agradecemos al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y al Secretario de Seguridad, Omar Pereira, por la gestión realizada para el cuidado y mantenimiento del orden, así como a todos los agentes que participaron del operativo.

Su trabajo contribuyó a resguardar el entorno y la privacidad de la familia durante la despedida.

Por respeto a la familia, El Prado no brindará información adicional sobre la ceremonia.

El Prado.