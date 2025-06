Golpiza en la comisaría 2ª de Rosario: imputan a cinco policías por agredir a un hombre y un adolescente

En ese marco Lazzara y luego Perichón comenzaron a pegarle golpes de puño y patadas al hombre de 40 años, que en todo momento estuvo esposado. Mientras sufría las agresiones la víctima les pedía que no le pegaran y además les decía que, por las características del lugar, había gente que podía ver lo que estaba sucediendo.

Por ejemplo, el adolescente que estaba alojado en otro penal transitorio vidriado comenzó a decirles a los policías que le dejaran de pegar al hombre, que no se podía defender porque estaba esposado. Los efectivos de la Motorizada le respondieron que se fuera para atrás, como para que no pudiera observar lo que pasaba. Pero como la celda era muy pequeña el chico no pudo irse para atrás, lo que desembocó en amenazas contra el menor de edad.

Sin embargo el adolescente les dijo a los policías que no le podían pegar porque era menor de edad, pero Perichón le dijo que lo iba a golpear de todos modos. En ese momento, según la imputación, apareció el cabo de cuarto de la comisaría Flores, abrió la celda donde estaba el chico y le pegó un golpe con ambos puños que lo derribó.

Esos golpes dieron paso a una golpiza por parte de personal de Motorizada que dejaron de pegarle al hombre de 40 años para poder participar de la golpiza al adolescente. Perichón fue sindicado como el primero que lo hizo, luego de tomar del cuello al menor, reiterar su amenaza y arrojarlo al suelo.

>>Leer más: Golpiza en la comisaría 2ª: liberaron a dos policías antes de la audiencia

En cuanto a las mujeres imputadas, compañeras de binomio de Perichón y Lazzara, fueron acusadas de presenciar la escena e insultar a ambas víctimas. Incluso una de ellas golpeó con ambos puños en el pecho al hombre de 40 años.

Testigos

Al menos otras dos personas detenidas fueron testigos de las golpizas y otros detenidos y policías escucharon los gritos y los golpes. Al punto que un subcomisario de la seccional que estaba ultimando los detalles para derivar al adolescente al ex Irar, ingresó raudamente en el lugar de donde se llevó al menor. En ese marco el pibe empezó a vociferar por qué le habían pegado y gritó que quería denunciar.

Fue entonces que se libró una consulta con la Fiscalía, que pidió demorar a los policías denunciados. Poco después arribó a la seccional personal de Asuntos Internos y detuvo a los imputados, salvo Maidana y Lazzara, que ya se habían ido antes según se pudo constatar en ese momento a través de los equipos de GPS.

Prisión preventiva

Si bien fueron siete los policías detenidos por este episodio, dos fueron liberados antes de la imputación luego de comprobarse que no habían participado de los hechos endilgados. A los otros cinco Caterina los imputó como coautores de apremios ilegales y vejaciones.

En ese marco la jueza Aronne dispuso la prisión preventiva por 30 días para Perichón, Lazzara y Flores, mientras dictó la libertad —también solicitada en esos casos por Fiscalía— para Gutiérrez y Maidana, quienes deberán pagar a cambio una caución real de 200 mil pesos y tendrán prohibido durante al menos 90 días el contacto por cualquier medio con víctimas, testigos e imputados.