Capitán Bermúdez: el triple asesinato que sacudió la vida de un barrio tranquilo

Así fue que llegó a la comisaría a hacer una denuncia por averiguación de paradero. Pero los vecinos de dijeron que la mujer no se quedó sólo con haber realizado la denuncia. Volvió al lugar donde le había dicho su novio que iba a estar y se quedó a metros del lugar. Esta habría sido la jugada que jaqueó a los asesinos y los imposibilitó de poder mover de la escena los cuerpos de los hombres asesinados.

Muy tranquilo

Los vecinos aseguran que es una de las cuadras menos transitadas del barrio Posta. Ubicada a unos 600 metros del club náutico Capitán Bermúdez, con bajada de embarcaciones, y a 650 del club Defensores de Santa Catarina, el barrio disfruta la bonanza de estar entre la ruta nacional 11 y el Paraná. Cuentan que en la zona habitan vecinos de toda la vida y que es un lugar donde todos se conocen.

En el 384 de la calle se levanta una casa que se convirtió en la escena de un triple asesinato. “Son dos casas en una. Adelante vive Alexis Ezequiel L., un muchacho de 25 años criado en el barrio. Un pibe que trabaja en ensamblado. Por ahí clava alguna que otra fiesta, pero cosas de pibes. Un poco de música alta y nada más. En la parte trasera vive la hermana, que también es una laburante”, explicó uno de los vecinos que en medio del diálogo no dejaba de resaltar el estupor que había provocado el hecho en la barriada. “Hay otros dos hermanos que hicieron su vida y se fueron. Los padres viven, pero están separados”, añadió el residente.

79808833.jpeg Manchas de sangre en la puerta de ingreso a la vivienda de barrio Posta. Foto: Celina Mutti Lovera.

Frente a la vivienda donde se produjo el triple crimen hay una plaza con una cancha de fútbol para nueve jugadores en óptimas condiciones para despuntar el vicio, algo que en los barrios de la región dejó de verse a partir de necesidad de terrenos para edificar, rodeada por una arboleada envidiable.

En la poco más de una hora que el equipo de La Capital trabajó en el lugar la calle fue una autopista de autos, motos, bicicletas y gente de a pie que pasaban por el frente para observar. “Algunos son curiosos que pasan para ver que pasó y otros no sabemos, esos son los que dan miedo”, reflexionó una mujer de la zona que se reunió con otros vecinos para comentar la noticia del día que seguramente perdurará varias semanas.

Según se pudo reconstruir, alrededor de las 22.30 del viernes en la vivienda de 13 de marzo 384 estaban Alexis Ezequiel L., dueño de la casa; Luciano Gastón P., domiciliado a unas 15 cuadras del lugar; Ochoa, Saucedo (residente en Fray Luis Beltrán) y Ramos.

Preguntas sin respuesta

¿Hubo más personas en el lugar? Se desconoce. ¿Para qué se reunieron? En el vecindario se hablaba de una transacción que podría ser de dólares. En la casa ubicada en el fondo de la vivienda, la hermana de Alexis L. dormía junto a su novio. Un allegado a la pareja contó que ellos se despertaron por los golpes y ruidos que provenían de la casa, y que cuando fueron a ver qué pasaba ya estaba la policía.

Tras la denuncia de la novia de Ochoa en la seccional 2ª, desde el 911 enviaron patrulleros a la calle 13 de Marzo. Los policías entrevistaron a Alexis L. y a Luciano P., quienes al ser consultados sobre la presencia de Ochoa, Saucedo y Ramos comenzaron a responder con evasivas. Ante este panorama, el personal policial ingresó al domicilio y observó desde una puerta vidriada tres cuerpos ensangrentados en el interior una de las viviendas del inmueble.

“El lugar donde ocurrió todo es un chiquero. Hay de todo. Cuchillos Tramontina, sangre, cosas que usaron para golpear. Un desastre”, explicó un vecino. La sangre de las víctimas podía observarse en el zócalo de la puerta de ingreso y debajo de la misma hacia el interior de la vivienda.

En la escena del crimen se hicieron presentes la fiscal Paponi y el interventor de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, junto con otros jefes policiales. La fiscal ordenó la detención de las dos personas que estaban en el lugar al momento del hallazgo de los cuerpos. Ambos serán acusados en los próximos días.

El médico forense que revisó los cuerpos determinó que las víctimas presentaban traumatismos graves en la zona del cráneo realizados con elementos contundentes, y heridas de arma blanca realizados con cuchillos de mesa. La fiscal ordenó que los cuerpos de los fallecidos fueran sometidos a autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario (IML), a donde fueron trasladados por los Bomberos Zapadores.

También determinó que la escena fuera analizada por efectivos del gabinete criminalístico de Policía de Investigaciones (PDI) y que efectivos de la brigada de homicidios trabajaran en el territorio a la búsqueda de potenciales testigos de lo ocurrido. “Estos días en el barrio van a ser complejos. Hay mucho olor a que esto no va a a quedar así”, reflexionó una mujer.

En deterioro

“Este es un barrio tranquilo, aunque ya se esta notando una desmejoría. El dueño de la casa es un pibe trabajador. No es pendenciero ni nada que se le parezca. Uno de los asesinados era su amigo, por ser criado en el barrio: Ever Ramos. Ever si era un pibe complicado. Otro perfil. Vive a unas tres cuadras, en Espora y De los Inmigrantes. Ese pibe tenía un perfil más de transa. Ya le habían baleado varias veces la casa”, agregó otro residente.

79808835.jpeg Para la orientación del caso fue determinante una denuncia de averiguación de paradero que hizo la novia de una de las víctimas. Foto: Celina Mutti Lovera.

Una crónica de uno de los medios de San Lorenzo dio cuenta el 12 de noviembre de 2022 que la noche anterior había ocurrido una persecución de la que participó personal de la Policía Federal (PFA) y que terminó con un auto negro chocado contra un árbol en Francia al 300. En la crónica se destacó que el perseguido era “Ever Ramos, un prófugo por narcotráfico a quien estaban siguiendo desde una estación YPF” y que “cuando Ramos vio a la policía emprendió la fuga en un Citroën C4 negro”. Tras el choque, “huyó descartando un arma 9 milímetros en un terreno baldío”.

“A Ever lo vi pasar caminando por mi casa (a unas tres cuadras de la escena del crimen) tipo 21.30. Iba sólo. Tranquilo. El era amigo del dueño de casa”, aportó una vecina. “A nosotros nos dejó helados lo que pasó. Primero porque el dueño de casa es un pibe laburante. Después porque el padre de Ever andaba esta mañana (del sábado) temprano en moto. Andaba sonriente y saludando. Evidentemente se enteró después de las 10, porque cuando volvió a pasar tenía la cara desfigurada del dolor”, agregó la mujer.

“Nosotros somos familiares, pero en este momento no vamos a hablar ni decir nada”. En quince palabras una persona que se identificó como “pariente de Ever” dejó claro en la esquina de Espora y de Los Inmigrantes que al menos los Ramos no iban a dialogar con la prensa ni con nadie que no conocieran.