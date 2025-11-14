Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

El asesinato de Nahuel "Tachuela" Brule, ocurrido el 29 de septiembre pasado, fue el punto final de una pelea que comenzó en la puerta de la casa del imputado

Un hombre fue imputado este jueves como presunto autor del asesinato de Nahuel Brule, ocurrido el 29 de septiembre pasado en el barrio Nuevo Alberdi. El crimen ocurrió en medio de una discusión que culminó con una pelea en la que el acusado apuñaló a la víctima .

Alan Rodrigo Pladena fue acusado por el fiscal Patricio Saldutti como autor del delito de homicidio simple. El juez Hernán Postma confirmó que el hombre quedará en prisión efectiva por plazo de ley de manera preventiva.

La investigación del fiscal Saldutti le dio un marco al asesinato de Brule, de 36 años. La víctima y otras personas se encontraron en la puerta de la casa del ahora imputado y mantuvieron una reunión por cuatro horas hasta que comenzó la pelea.

Reunión y Pelea

Todo comenzó cerca de las 15 del 29 de septiembre pasado cuando Nahuel Brule salió de su casa de Ibarlucea junto a otra persona. Al cabo de unos minutos llegaron a la casa de Alan Pladena, ubicada en Luzarriaga al 2700 de Rosario, barrio Nuevo Alberdi.

>> Leer más: Crimen en Nuevo Alberdi: identificaron a la víctima apuñalada cerca de la ruta 34

En la vereda de ese domicilio los tres mantuvieron una reunión junto a otras personas que se extendió por cuatro horas. Cerca de las 19.30, de acuerdo a la reconstrucción de la Fiscalía, se produjo un altercado al que le continuó una pelea a golpes de puño.

Brule y Pladena se trenzaron a trompadas y una vez finalizada la pelea el ahora imputado extrajo un cuchillo con el que apuñaló a la víctima. Fue un solo cuchillazo que le atravesó el pecho a Brule, quien cayó al suelo y murió al cabo de unos pocos minutos.

Un robo posterior al crimen

Una parte todavía poco clara de la investigación tiene que ver con lo sucedido luego del crimen. La Fiscalía indicó que el imputado, al retirarse del lugar del hecho, le pidió a una persona que le robara a la víctima sus pertenencias.

>> Leer más: Femicidio en Nuevo Alberdi: mató a su pareja con un arma de fuego y fue detenido en Pérez

Se trata de un hombre que observó la pelea y el ataque y que le robó a Brule unos pocos elementos. Entre ellos una billetera con documentos personales entre los que se encontraba un carnet de discapacidad que llevaba la víctima.

Al hombre asesinado también le robaron las zapatillas. Según la Fiscalía, después del ataque Pladena se desprendió del cuchillo utilizado en el ataque y se lo entregó a otra persona. El mismo fue encontrado el 10 de noviembre pasado, tras un allanamiento a la casa de calle Luzarriaga en la que Pladena finalmente fue detenido.