"No tienen nada", afirmó la exmujer del Pájaro Cantero

Consultada por las acusaciones de asociación ilícita contra Los Monos, sostuvo que "es todo armado". Y agregó: "No hay nada con la asociación ilícita, hay mucha gente a la que no conozco, no tenemos nada para ir a una asociación ilícita. La mayoría de la gente somos familia y no podés hacer una banda con familia. Así que creo que fue todo una ridiculez, empezó todo con la muerte del Fantasma (Paz), lo llevaron a una asociación ilícita y se fueron agregando cosas. Pero siempre buscan algo más para agregar porque no tienen nada".